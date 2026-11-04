Los cielos despejados que tenemos en la mañana de este miércoles darán paso a cielos nublados y con posibilidad de lluvias en las próximas horas. Las temperaturas alcanzarán como máximo los 27 grados

A pesar de que las primeras horas de la mañana muestran cielos prácticamente despejados y temperaturas cálidas para esta época del año en gran parte de las islas, la situación meteorológica cambiará en las próximas horas debido a la aproximación de una borrasca atlántica.

Se espera que en las próximas horas regrese la inestabilidad a Canarias / RTVC

A medida que avance la mañana, se espera un aumento de la nubosidad de evolución en zonas altas del interior y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Se prevén chubascos hacia el mediodía y en las primeras horas de la tarde, los cuales podrían llegar a ser localmente fuertes de manera puntual.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos de nivel amarillo en todo el archipiélago por chubascos fuertes, además de una situación de prealerta por lluvias y tormentas. Las temperaturas se mantienen altas, aunque con un ambiente algo más fresco en medianías y cumbres.

De cara al fin de semana y a la próxima semana, se espera que el archipiélago note los efectos de esta inestabilidad atlántica.