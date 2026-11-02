El Gobierno de Canarias ha elevado a la situación de alerta máxima por lluvias la isla de La Palma ante la intensidad de las precipitaciones en las últimas horas, especialmente en la vertiente este

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El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha elevado a situación de alerta máxima por lluvias a la isla de La Palma a partir de las 02:00 horas de este lunes, 2 de noviembre, ante la intensidad de las precipitaciones registradas en las últimas horas.

La decisión se ha adoptado en función de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Canarias sigue pendiente de la situación meteorológica. Imagen de recurso EFE

La situación más complicada se concentra en la vertiente este de La Palma, donde la actividad convectiva está dejando precipitaciones muy intensas. Se han registrado acumulados de 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en las últimas doce horas. Según las previsiones, las lluvias intensas podrían persistir hasta las 06:00 horas.

El resto de La Palma, así como las islas de El Hierro y La Gomera, permanecen en situación de alerta. Por su parte, Tenerife y Gran Canaria continúan en prealerta.

Por lo que respecta a datos de las precipitaciones caídas en las últimas horas, en cinco horas han caído 181,3 litros en medianías de Breña Baja, 46,6 en Santa Cruz de de La Palma y 76,2 en el aeropuerto de la isla, como registros más significativos.

Chubascos intensos en las islas occidentales

La previsión meteorológica apunta a que la actividad convectiva continuará durante este lunes en el entorno de El Hierro, La Palma y La Gomera. Se esperan chubascos dispersos que podrían alcanzar o superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente hasta las 15:00 horas, aunque no se descarta que las precipitaciones se prolonguen durante la tarde.

En Tenerife y Gran Canaria también se esperan chubascos fuertes, aunque de menor intensidad, que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las zonas con mayor probabilidad de registrar estas precipitaciones serán el norte y el área metropolitana de Tenerife.

Con vistas al martes, las lluvias podrían continuar en todas las islas montañosas del archipiélago, aunque con menor probabilidad y, en principio, de forma más dispersa y menos intensa que durante la jornada del lunes.

La Dirección General de Emergencias advierte de que este episodio meteorológico presenta una elevada incertidumbre en cuanto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones. Por este motivo, no se descartan cambios en las previsiones y el Ejecutivo autonómico mantendrá un seguimiento de la evolución meteorológica para actualizar las medidas de emergencia si fuera necesario.