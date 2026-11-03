La nieve vuelve a cubrir el Teide, mientras las lluvias intensas y una granizada en Gran Canaria evidencian la inestabilidad meteorológica que afecta al archipiélago

La inestabilidad meteorológica continúa dejando imágenes poco habituales en distintos puntos del archipiélago. Esta pasada madrugada volvió a nevar en el Pico del Teide, tal y como pudo apreciarse desde el Refugio de Altavista. Algunos senderistas inmortalizaron el momento grabando el amanecer, con los copos de nieve cubriendo el entorno del refugio.

Mientras tanto, se mantienen cerrados los accesos al Pico del Teide. Únicamente pueden acceder a la zona montañeros especializados que cuenten con la indumentaria y el equipamiento adecuados para hacer frente a las condiciones meteorológicas adversas.

En la zona de Güímar se han registrado las concentraciones de nubes más persistentes

Lluvias intensas en Tenerife y La Gomera

Las precipitaciones también han vuelto a descargar con fuerza durante las últimas horas en diferentes puntos de Canarias. En Güímar, en Tenerife, se han registrado hasta 26 litros por metro cuadrado en un corto intervalo de tiempo. También se han producido lluvias intensas durante esta madrugada en Valle Gran Rey, en La Gomera.

Una situación que contrasta con la imagen que ofrecían las medianías de Gran Canaria, donde predominaban los cielos despejados. Sin embargo, esta alternancia de claros, nubosidad y precipitaciones intensas refleja la inestabilidad que continúa afectando al archipiélago y que mantiene activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Una granizada sorprende a los vecinos de Santa Brígida

La meteorología ha dejado también otra de las imágenes destacadas de la jornada en Gran Canaria. Este mediodía, una granizada sorprendía a los vecinos de Santa Brígida, donde el episodio de precipitación en forma de granizo ha llamado la atención de numerosos residentes del municipio.

Un nuevo episodio que confirma que la inestabilidad sigue muy presente en Canarias, con fenómenos meteorológicos muy diferentes dependiendo de la isla y de la zona, desde la nieve en las cumbres de Tenerife hasta las lluvias intensas y el granizo en distintos puntos del archipiélago. Las temperaturas son más suaves en comparación con la jornada de este lunes, aunque continúan siendo altas para la época del año actual.