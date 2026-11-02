Se han registrado también cortes de suministro eléctrico en la isla de El Hierro y se trabaja ya para recuperar el servicio que se ha visto afectado

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las intensas lluvias registradas en El Hierro están provocando diversas incidencias en la isla, especialmente en el municipio de El Pinar, donde se han comunicado cortes en el suministro eléctrico y desprendimientos de piedras y tierra en varias vías.

En concreto, se han registrado interrupciones del suministro eléctrico tanto en la zona de Los Llanos como en el pueblo de La Restinga. Las incidencias ya han sido comunicadas a los servicios de averías de Endesa y a la empresa Juan Padrón S.L. para tratar de restablecer el servicio.

Las precipitaciones también han ocasionado desprendimientos de piedras y tierra en la carretera HI-4, desde el kilómetro 18 hasta La Restinga, en el municipio de El Pinar. Asimismo, se han detectado desprendimientos en la vía HI-1, concretamente en la zona de La Llanía.

En ambos casos, se ha informado al Servicio de Carreteras y a la Guardia Civil, mientras se coordinan las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de las vías.

Además, como medida preventiva, se ha procedido al cierre de los centros turísticos de Garoé y Julan ante las condiciones meteorológicas adversas.