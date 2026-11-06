La previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 7 de noviembre

Este fin de semana estará marcado por la inestabilidad por la influencia de la borrasca Bruna. En el archipiélago comenzará desde el sábado por la tarde con fuertes rachas de viento que especialmente en La Palma y en el noroeste y cumbres de Tenerife podrían superar los 80km /h de suroeste y acelerarse a sotavento.

Imagen RTVC.

En cuanto al estado del cielo este viernes predominará un manto de nubes altas casi generalizado y nubes bajas más frecuentes durante la primera mitad del día en zonas del sur en las islas más montañosas. En La Palma podría volver a caer alguna gota aunque el paso del frente más activo llegará por la noche. Hacia las islas orientales las nubes bajas serán más escasas durante el día.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y de cara al domingo subirán por la influencia del viento del sur.

El estado de la mar se complicará en zonas expuestas al sur y al oeste precisamente por la intensidad del viento. Las olas podrían superar en algunas zonas los 3 metros.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Día de transición antes del próximo frente que llegará por la noche. Aumentará el viento y las temperaturas irán de los 17 a los 21 grados en Valverde.

La Palma: Esperamos un paréntesis hasta por la noche con el siguiente frente. Durante el día habrá nubes sobre todo por el oeste irá a más. El viento soplará con fuerza del suroeste.

La Gomera: Día de nubes especialmente en el sur, por el norte habrá nubes altas. Se intensificará el viento y las temperaturas que irán de los 22 a los 26 grados en San Sebastián.

Tenerife: Veremos nubes altas y nubes bajas concentradas en zonas del sur y hacia la capital. El frente llegará de madrugada. El viento ganará fuerza por el noroeste y en la cumbre.

Gran Canaria: Esperamos nubes altas y algunas nubes bajas por el sur y mitad este de la isla, irán desapareciendo. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 26 grados.

Fuerteventura: Amanecerá con nubes bajas pegadas a la costa este que se disiparán con rapidez. Habrá nubosidad alta. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 26 grados.

Lanzarote: Día de pocas nubes bajas, a lo sumo al amanecer por el este y de resto nubes altas. No habrá viento y las temperaturas variarán entre los 20 y los 26 grados.

La Graciosa: Veremos nubes altas casi todo el día y poca nubosidad baja. El viento soplará flojo y las temperaturas no variarán mucho hasta el domingo que tenderán a subir.