Acumulaciones de agua, dificultades en la red de alcantarillados, alteraciones en el suministro eléctrico y problemas en la GC-200 que se mantiene cerrada al tráfico

Incidencias borrasca Bruna en Gran Canaria. Imagen GC-200 Agaete. Cabildo de Gran Canaria

La borrasca Bruna ha atravesado Canarias más debilitada de lo previsto, aunque ha dejado a su paso distintas incidencias relacionadas con las lluvias, el viento y los desprendimientos en las carreteras. Entre los problemas registrados figuran acumulaciones de agua, dificultades en la red de alcantarillado y alteraciones puntuales en el suministro eléctrico.

El viento también ha sido uno de los protagonistas de este episodio meteorológico, con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora en algunos puntos del Archipiélago.

Gran Canaria ha sido la isla más afectada por el paso de la borrasca. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 registró una veintena de incidencias, principalmente por acumulaciones de agua y desprendimientos en las vías. La mayor parte de los avisos se concentraron en los municipios de Telde y Las Palmas de Gran Canaria.

La GC-200 permanece cerrada

Una de las situaciones que más preocupa es la registrada en la carretera GC-200, que conecta Agaete con El Risco de La Aldea, que permanece cerrada al tráfico debido a los desprendimientos. A lo largo de la mañana está prevista una inspección técnica de la vía para evaluar su estado y determinar las condiciones para su posible reapertura.

Tras el paso de Bruna, la jornada de este lunes estará marcada por una tregua meteorológica en las Islas. Sin embargo, esta mejoría será temporal, ya que las previsiones apuntan a un nuevo episodio de lluvias fuertes entre el martes y el miércoles, por lo que se mantiene la atención ante la posible llegada de nuevas precipitaciones.