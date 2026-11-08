La previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 9 de noviembre

Este lunes tendremos intervalos nubosos sin descartar alguna gota ocasional durante la mañana, sobre todo en el oeste y de madrugada en Lanzarote y norte de Fuerteventura. Al mediodía, crecerán nubes de evolución en las vertientes este y noreste donde son probables lluvias en general débiles. Habrán intervalos de nubes altas, más significativas por la mañana.

RTVC

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, será más notable en las islas más orientales. Viento de componente oeste entre flojo y moderado, más intenso de madrugada y por la mañana, sobre todo en zonas altas de las islas montañosas. Son probables rachas muy fuertes del oeste en cumbres de Tenerife.

En el mar, mar de fondo del oeste-noroeste con olas que irán en aumento y podrán superar los 2m en costas del norte y litorales oeste de las islas más occidentales y de las más orientales. En costas del este de las islas orientales y Tenerife habrá áreas de marejadilla.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota en el oeste por la mañana. Nubes de evolución en el noreste por la tarde donde no se descarta lluvia débil y ocasional. Habrá nubes altas matinales. Viento flojo de componente oeste y temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Nuboso en el oeste por la mañana que tenderá a poco nuboso. Por la tarde se generarán nubes de evolución en el este y noreste con probables lluvias que podrán ser localmente moderadas, sobre todo en medianías. Viento flojo de componente oeste, más intenso de madrugada en cumbres. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos que podrán dejar lluvia débil durante la mañana en el oeste. Crecerá nubosidad de evolución en el este sin descartar alguna gota. Habrá nubes altas por la mañana. Viento flojo de componente oeste y temperaturas entre los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos, con nubosidad de tipo alto matinal. Al mediodía, crecerán nubes de evolución en el este y noreste con probables lluvias débiles. Viento flojo de componente oeste, más intenso en cumbres donde son probables rachas localmente muy fuertes de madrugada. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Nubes altas matinales y bajo ellas intervalos de bajas donde podrían darse lluvias débiles, ocasionales y dispersas en zonas del oeste por la mañana y, por nubosidad de evolución, en el noreste por la tarde. Viento flojo de componente oeste mayormente, más intenso en cumbres. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. Habrá nubes altas y crecerán nubes de evolución en el este a partir del mediodía sin descartar alguna gota. Viento flojo de componente oeste y temperaturas entre los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos que podrán dejar algún chubasco aislado de madrugada. Tenderá a menos. Nubes altas y crecerá nubosidad de evolución al mediodía en el este sin descartar alguna gota. Viento flojo de componente oeste y temperaturas entre 21ºC y 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes altas matinales. Habrá intervalos de bajas por la tarde. Viento flojo de componente oeste y temperaturas irán de los 20ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.