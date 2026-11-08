Este lunes por la mañana se realizará inspección de la carretera, de tal forma que si se cumplen las condiciones de seguridad, se reabrirá el acceso

La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha informado del cierre al tráfico de la carretera GC-200, en el tramo que rodea el macizo de Faneque (entre los puntos kilométricos 9 y 11), entre Agaete y La Aldea, por desprendimientos debido a la lluvia que ha dejado la borrasca Bruna.

Imagen cedida.

De todas formas, según indica la consejería a través de sus canales oficiales y recoge Europa Press, se puede circular «sin ninguna restricción» por los túneles de Faneque (GC-2).

Condiciones de seguridad

Asimismo ha informado del corte al acceso por la GC-200 (PK 27+100) hasta el mirador de Andén Verde, en este caso por precaución ante la alerta por viento.

Este lunes por la mañana, señala, se realizará inspección de la vía, de tal forma que si se cumplen las condiciones de seguridad, se reabrirá el acceso.