El cierre de la carretera lo ha comunicado a través de la red social X, en Cabildo Insular de La Palma

El Cabildo Insular de La Palma ha comunicado este sábado a través de la red social X, del cierre de la carretera LP-109, Las Mimbreras, debido a varios desprendimientos registrados durante esta jornada en la vía. Sin embargo, sobre las 20.30 horas ha informado el cecopin que se ha abierto nuevamente.

Imagen archivo RTVC.

Del mismo modo, desde la institución insular se ha recomendado evitar circular por dicha zona y respetar así la señalización existente en el lugar, hasta que se restablezca nuevamente la circulación y se pueda pasar por la vía con total seguridad.