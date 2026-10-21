Cortes en la la TF-1, entre Güímar y Santa Cruz, a partir del domingo

Los trabajos comenzarán este domingo a las 22.00 horas y afectarán a 18,6 kilómetros de la autopista en ambos sentidos, con cortes parciales de circulación

El Cabildo de Tenerife comenzará este domingo, 25 de octubre, las obras de rehabilitación de la autopista TF-1, en el tramo comprendido entre los municipios de Güímar y Santa Cruz de Tenerife. La actuación contará con una inversión de 14 millones de euros y abarcará aproximadamente 18,6 kilómetros de vía en ambos sentidos de circulación.

Foto de archivo. REMITIDA / HANDOUT por CABILDO DE TENERIFE. Fecha: 02/08/2025.



Los trabajos arrancarán a partir de las 22.00 horas del domingo y supondrán cortes parciales de tráfico en la autopista, según ha anunciado este miércoles la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular.

El proyecto se ha dividido en dos lotes que se ejecutarán de forma simultánea. El primero comprende un tramo de 8,5 kilómetros y cuenta con un presupuesto de 7,5 millones de euros, mientras que el segundo abarca 10,1 kilómetros, con una inversión de 6,3 millones de euros.

Renovación del asfalto y mejoras en la seguridad vial

La intervención contempla la renovación del pavimento de la TF-1 en los tramos afectados, así como diversas actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad de los conductores.

Entre los trabajos previstos figura la instalación de bandas sonoras en los bordes de la calzada, destinadas a advertir a los conductores cuando los vehículos se aproximen a los límites de los carriles. También se llevará a cabo el repintado de la totalidad de la vía y de sus enlaces, junto con la instalación de nueva señalización informativa y la mejora de los vallados situados en la mediana de la autopista.

El proyecto incluye, además, el asfaltado de los ramales de los enlaces comprendidos en los tramos objeto de rehabilitación, con el propósito de extender las mejoras a los accesos y salidas de la vía.

La ejecución paralela de ambos lotes permitirá intervenir simultáneamente en los diferentes tramos previstos, aunque las obras supondrán restricciones parciales a la circulación desde la noche del domingo.