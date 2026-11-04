Cortes de tráfico y restricciones en la circulación de la capital grancanaria el próximo sábado de manera progresiva desde las 17:00 horas por la celebración de la Binter NightRun

Reunión de coordinación celebrada con motivo de la celebración este sábado, 7 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria de la Binter NightRun. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico este sábado, 7 de noviembre, con motivo de la decimotercera edición de la carrera Binter NightRun. La reunión de seguridad celebrada esta semana, en la que estuvieron presentes el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha permitido coordinar el dispositivo previsto para la prueba deportiva y acordar los cortes de tráfico y las restricciones de circulación que afectarán a distintas vías de la ciudad durante su desarrollo.

La carrera contará con tres modalidades: la Milla Verde desde las 19:30 horas, la prueba de 5 kilómetros desde las 20:00 horas y la de 10 kilómetros a partir de las 21:00 horas. Las distintas distancias discurrirán por el entorno del Puerto, Las Canteras, Mesa y López, la Base Naval y el Arsenal, con salida y meta en la Plaza de Canarias.

Restricciones y limitaciones

Con el fin de facilitar el desarrollo de la prueba, el estacionamiento quedará prohibido desde las 09:00 horas del sábado en las siguientes vías: calle Tomás Miller, entre los números 38 y 70; aparcamiento de motos en la confluencia de las calles Galicia y Ruiz de Alda; avenida Mesa y López, entre Olof Palme y la plaza de España; calle Sagasta, entre Gomera y Luis Morote; Olof Palme, desde el paseo de Las Canteras hasta Mesa y López; y Bernardo de la Torre, entre Luis Morote y Nicolás Estévanez.

Asimismo, se procederá a la retirada temporal de las terrazas y del mobiliario de mesas y sillas de los establecimientos situados en la calle Luis Morote (del número 2 al 44), la avenida José Mesa y López (del número 54 al 1), el paseo de Las Canteras (del número 6 al 70) y la calle Olof Palme (del número 1 al 38), entre las 17:00 y las 23:30 horas, para facilitar el desarrollo de la prueba deportiva.

Calles cerradas

También permanecerán cerradas la calle Juan Manuel Durán González, entre León Tolstoi y Néstor de la Torre; las calles Olof Palme y República Dominicana; la avenida Mesa y López en su confluencia con Olof Palme; la calle Galicia en dirección hacia Mesa y López desde Néstor de la Torre; la intersección de Juan Manuel Durán González con Galicia; y el cruce de General Vives con Franchy Roca.

Desde las 19:00 y hasta las 22:30 horas se limitará el uso de los aparcamientos SABA de Plaza España y de El Corte Inglés.

En ese mismo horario se cerrará la calle Presidente Alvear, entre Néstor de la Torre y la Base Naval, a través de León y Castillo (trasera del ICOT), así como la conexión entre la Base Naval y la salida del Club Náutico hacia León y Castillo.

Permanecerán cerrados el entrelazado de Alcaravaneras en sentido sur-norte hacia el Real Club Náutico, el acceso de Torre Las Palmas —incluido el acceso sur desde la GC-1 hacia el entrelazado de Alcaravaneras en dirección norte— y los tramos de la calle Alfredo L. Jones entre Eduardo Benot y Albareda, y entre Albareda y Sagasta.

También se verán afectados los accesos desde Albareda hacia la calle Gran Canaria, desde Eduardo Benot hacia Gran Canaria, y desde la GC-1, en sentido norte-sur, hacia Simón Bolívar (SABA–Perpetuo Socorro), Juan Manuel Durán y Base Naval.

Asimismo, permanecerá cerrado el tramo de Néstor de la Torre entre Menéndez y Pelayo y General Vives, así como el Paseo de Chil en dirección a Néstor de la Torre, en la zona de la gasolinera.

Entre las 19:30 y las 20:15 horas la rotonda del Centro Comercial El Muelle permanecerá cerrada al tráfico, mientras que entre las 19:45 y las 20:20 horas se cortará el entrelazado que conecta la Base Naval con el Muelle de Santa Catalina.

Desde las 20:00 horas se cerrará el tramo de la calle Alfredo L. Jones comprendido entre Sagasta y Alfredo L. Jones, así como los tramos de la calle Presidente Alvear entre Juan Manuel Durán González y Mesa y López.

En el mismo horario permanecerán cerradas la subida desde General Vives hacia Juan Manuel Durán González y los tramos de Fernando Guanarteme comprendidos entre León Tolstoi y Olof Palme.

Los horarios y cortes previstos tienen carácter orientativo y podrán sufrir modificaciones antes y durante la celebración de la prueba, ya que el dispositivo se adaptará al desarrollo de la carrera. Las personas residentes que requieran más información podrán contactar con la Policía Local a través del número 092 o del correo electrónico policia.comunicacion@laspalmasgc.es.

Está previsto que todas las vías queden expeditas en torno a las 23:00 horas.

Los cortes de tráfico previstos comenzarán a aplicarse de forma progresiva a partir de las 17:00 horas. Las primeras calles que se cerrarán serán Bernardo de la Torre, entre Nicolás Estévanez y Luis Morote; Luis Morote, entre Bernardo de la Torre y Eduardo Benot; Tomás Miller, entre Luis Morote y Mesa y López; y las intersecciones de General Vives con Nicolás Estévanez y con Luis Morote.

Transporte público

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Guaguas Municipales, ofrecerá transporte gratuito a los corredores y voluntarios de la decimotercera edición de la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá lugar este sábado, 7 de noviembre, a partir de las 19:30 horas.

El presidente de Guaguas Municipales y concejal de Transporte Colectivo de Viajeros, Pedro Quevedo, el director general de la empresa de transportes, Miguel Ángel Rodríguez; y el gerente de DG Eventos, Daniel González, han presentado este acuerdo, que permitirá a los participantes un año más desplazarse sin coste en los vehículos de la operadora municipal durante la tarde y noche de la prueba.

La iniciativa, fruto de la colaboración entre ambas entidades, refuerza el compromiso compartido con la sostenibilidad y promueve una movilidad más respetuosa con el medioambiente. Así, la Binter NightRun extiende su huella verde más allá del recorrido, facilitando también los desplazamientos de quienes participan en el evento.

El servicio gratuito estará disponible en todas las líneas de Guaguas Municipales entre las 17:00 y las 24:00 horas del sábado 7 de noviembre. Para beneficiarse de esta medida, los corredores y voluntarios deberán presentar su dorsal al acceder a las guaguas.

Organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el IMD y DG Eventos, la NightRun contará en su XIII edición, un año más, con Binter como patrocinador principal, además del patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través sus consejerías de Turismo y Deporte; así como Turismo Islas Canarias