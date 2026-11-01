La agresión tuvo lugar el jueves pasado por la tarde, cuando el hombre apuñaló presuntamente a la mujer, de 75 años

Panorámica barrio Schamann, Las Palmas de Gran Canaria.

El juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria ha tomado declaración este domingo al hombre de 77 años acusado de apuñalar a su expareja en el barrio de Schamann y ha ordenado su ingreso en prisión.

El hombre está acusado de un delito de tentativa de homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La agresión tuvo lugar el jueves pasado por la tarde, cuando el hombre apuñaló presuntamente a la mujer, de 75 años.

La víctima fue atendida en un centro hospitalario de las heridas causadas.