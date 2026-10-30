La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a tres personas y precintado el local de una asociación cannábica

Desmantelado un punto de venta de drogas en pleno centro de la capital grancanaria.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Las Palmas, han desmantelado un punto de venta y distribución de drogas situado en una céntrica zona de Las Palmas de Gran Canaria.

La actuación, desarrollada en el marco de la denominada Operación Quito, se saldó con la detención de tres personas el pasado 21 de octubre. La investigación comenzó durante los meses de verano. Vigilancia Aduanera tuvo conocimiento de la posible venta de marihuana, hachís y otros derivados del cannabis en un establecimiento que funcionaba como asociación cannábica.

La actividad del local estaba causando malestar entre los vecinos de la zona. Debido al constante movimiento de personas que acudían al establecimiento para adquirir estas sustancias.

Investigación

A raíz de esta información, agentes del Grupo III de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Las Palmas y de Vigilancia Aduanera iniciaron una investigación conjunta para esclarecer los hechos.

Las averiguaciones permitieron comprobar que el establecimiento estaba siendo utilizado presuntamente como punto de venta y distribución de drogas. Paralelamente, los investigadores analizaron la actividad económica relacionada con el local. Una vez reunidas las pruebas, el pasado 21 de octubre se llevaron a cabo dos entradas y registros en la capital. Culminaron con la detención de tres personas presuntamente relacionada con los hechos.

Durante los registros, los agentes intervinieron 437 gramos de marihuana y 1.126 gramos de hachís. Parte de ellos preparados para su venta, además de más de 5.600 euros. Asimismo, tras la correspondiente solicitud de los investigadores, se procedió al precinto judicial del establecimiento, poniendo fin a la actividad que se venía desarrollando en el local.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para detectar y combatir el tráfico de drogas. Cualquier persona que tenga conocimiento de actividades relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes puedo ponerlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Contribuyendo así a mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.