Desarticulan un grupo criminal implicado en el violento atraco a una joyería del Centro Comercial Las Arenas

Han sido detenidos seis integrantes de la organización, cinco de los cuales han ingresado en prisión provisional, donde también permanece el autor detenido in fraganti durante el asalto

La Policía Nacional ha desarticulado en Las Palmas de Gran Canaria un grupo criminal presuntamente implicado en el violento atraco cometido el pasado 13 de octubre en una joyería del Centro Comercial Las Arenas.

Exterior del CC Las Arenas. Elena Diez

La operación ha permitido detener a seis nuevos integrantes de la organización, cinco de los cuales han ingresado en prisión provisional por orden de la Autoridad Judicial. A ellos se suma el autor material arrestado durante los hechos, que ya se encontraba en un centro penitenciario.

Un atraco planificado con extrema violencia

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 21:45 horas, cuando varios individuos con el rostro oculto irrumpieron en el establecimiento y descargaron extintores de polvo contraincendios para reducir la visibilidad en el interior del local y dificultar la actuación de las empleadas y de los sistemas de seguridad.

A continuación, los asaltantes fracturaron las vitrinas con mazas y sustrajeron joyas valoradas en más de 110.000 euros. Durante la huida, agredieron con puñetazos y patadas a una trabajadora de un establecimiento próximo que trató de impedir su fuga, así como al personal de seguridad que intervino para detenerlos.

Rápida actuación de los vigilantes de seguridad

Durante la huida, agredieron con puñetazos y patadas a una trabajadora de un establecimiento próximo que trató de impedir su fuga, así como al personal de seguridad que intervino para detenerlos.

La rápida actuación de los vigilantes de seguridad y la colaboración ciudadana permitieron interceptar a uno de los presuntos autores tras un forcejeo. Posteriormente, los vigilantes lo entregaron a la Policía Nacional y, por orden judicial, ingresó de inmediato en prisión.

El resto de los implicados consiguió abandonar el lugar a través de una puerta de emergencia que, presuntamente, habían bloqueado previamente. Después huyeron a gran velocidad en un vehículo que habían sustraído días antes en un concesionario de la capital.

Una estructura logística y un posible nuevo asalto

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial, permitió determinar que el grupo contaba con una estructura logística organizada, realizaba vigilancias previas en el centro comercial y utilizaba varios inmuebles del barrio de La Paterna como lugares de refugio.

Asimismo, las pesquisas revelaron la existencia de enfrentamientos internos relacionados, con el reparto del botín, que habrían derivado en diversos incidentes violentos con armas blancas en los lugares donde se ocultaban los investigados.

Durante el dispositivo policial, los agentes localizaron un vehículo vinculado a uno de los integrantes de la organización que había conseguido huir inicialmente. En su interior intervinieron un extintor, martillos, bates de béisbol, prendas de vestir para ocultar la identidad y numerosas llaves de vehículos.

El material intervenido presentaba similitudes con el utilizado durante el atraco investigado y, según las pesquisas policiales, podría estar destinado a la preparación de un nuevo asalto.

Cinco nuevos ingresos en prisión provisional

La fase de explotación de la operación se ha saldado con la detención de seis personas por su presunta participación en delitos de robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículos, lesiones, daños, encubrimiento y pertenencia a grupo criminal.

Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de cinco de los detenidos. Estas medidas se suman a la situación penitenciaria del autor material arrestado el mismo día del atraco.

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y localizar a todos los posibles participantes, esclarecer por completo los hechos y recuperar la totalidad de las joyas sustraídas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.