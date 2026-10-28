El menor, de diez años y de vacaciones con su familia en Gran Canaria, fue encontrado desorientado en la zona de la avenida de Gran Canaria tras activarse un dispositivo de búsqueda

Dunas de Maspalomas / Foto de archivo

La Policía Nacional ha localizado en perfecto estado de salud a un niño extranjero de diez años con autismo que se había perdido en las dunas de Maspalomas, en Gran Canaria. El menor estaba de vacaciones con su familia cuando se separó de sus padres y estos, al no conseguir encontrarlo, alertaron a los agentes.

El suceso ocurrió este martes. Tras recibir el aviso, la Policía activó un dispositivo de búsqueda que permitió localizar al niño poco después en la zona de la avenida de Gran Canaria, donde deambulaba desorientado.

Una vez comprobado que no necesitaba asistencia sanitaria, los agentes facilitaron el reencuentro con sus padres en el hotel en el que se alojaban.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de actuar con rapidez en situaciones que afectan a personas especialmente vulnerables. También ha recordado que, ante la desaparición de un menor, es fundamental avisar inmediatamente a los servicios de emergencia y aportar toda la información disponible para facilitar su localización.