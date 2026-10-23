En Gran Canaria, los agentes incautaron 30.000 euros en efectivo y material utilizado para implantar microchips e identificar animales

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil y las autoridades policiales de Suiza, ha desarticulado una organización criminal internacional presuntamente dedicada al tráfico transnacional de aves y animales en peligro de extinción. La investigación se ha saldado con cuatro personas detenidas, dos de ellas en Gran Canaria. Para ello se realizaron ocho entradas y registros simultáneos en Brasil, Suiza y España.

Momento de la detención de los investigados. Policía Nacional

La actuación policial permitió intervenir dinero en efectivo y herramientas relacionadas con la actividad delictiva, además de localizar restos de animales protegidos en Brasil. Los investigadores atribuyen a los detenidos presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico internacional de especies protegidas.

24 huevos de aves protegidas ocultos bajo la ropa

La investigación comenzó en octubre de 2025, cuando las autoridades detuvieron en el aeropuerto de Río de Janeiro a una ciudadana suiza que pretendía viajar a Europa con 24 huevos de aves protegidas ocultos bajo la ropa, pertenecientes a las especies Amazona brasiliensis y Amazona petrei.

Las pesquisas posteriores permitieron a los investigadores brasileños identificar a los dos principales responsables de la red. Por un lado, al supuesto líder de la organización y, por el otro, al proveedor que coordinaba las salidas ilegales desde Sudamérica. Los agentes también acreditaron que este último acumulaba 117 movimientos migratorios sospechosos entre Brasil y Europa, con estancias inferiores a tres días que presuntamente buscaban eludir los controles policiales.

Detenciones en Gran Canaria tras una alerta internacional

A principios de octubre de este año, la Policía Federal de Brasil solicitó urgentemente la colaboración de las autoridades españolas al detectar un nuevo viaje del presunto proveedor desde Brasil hacia Gran Canaria, con escala en Suiza. En territorio suizo, el investigado se reunió con el supuesto líder de la trama y ambos embarcaron juntos en un vuelo con destino a España.

Ante las pruebas reunidas, la Policía Federal brasileña emitió dos órdenes internacionales de detención mediante alertas rojas de Interpol por presunto contrabando de especies. La Policía Nacional detuvo entonces a los dos investigados en Gran Canaria y los puso a disposición judicial para iniciar los correspondientes procedimientos de extradición.

Registros en hoteles y viviendas de los tres países

Para preservar a los animales y evitar la destrucción de pruebas, las autoridades judiciales coordinaron ocho registros simultáneos: tres en Brasil, tres en Suiza y dos en España. En Gran Canaria, los agentes inspeccionaron dos habitaciones de hotel donde se alojaban los detenidos.

Durante estas actuaciones, la Policía intervino 30.000 euros en efectivo procedentes presuntamente del tráfico ilícito, además de herramientas utilizadas para la actividad investigada, entre ellas jeringuillas específicas para implantar microchips e identificadores animales.

Por su parte, las autoridades de Brasil y Suiza realizaron seis registros domiciliarios. En una vivienda brasileña encontraron numerosos ejemplares de monos tití fallecidos, animales disecados y restos óseos de diversas especies protegidas, un hallazgo que evidencia la dimensión de la investigación sobre el tráfico internacional de fauna.