Kirian Rodríguez pide no buscar culpables ante la crisis y superar el bloqueo mental

Rodríguez apela a pasar página sin buscar culpables para salir lo antes posible de la difícil situación que atraviesa la UD Las Palmas

El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, ha manifestado este jueves que la plantilla debe superar el bloqueo mental que le ha llevado a la actual crisis en LaLiga Hypermotion y ha recomendado no buscar culpables para salir cuanto antes de la difícil situación. El centrocampista tinerfeño ha dicho en conferencia de prensa que los problemas se deben resolver «internamente, sin pegarnos tiros unos a los otros», y viendo dónde falla cada jugador para «mejorar».

Kirian Rodríguez en rueda de prensa

Una situación dura

Kirian ha reconocido que, tras la última derrota en casa ante el Castellón (0-3), y la reprobación de los aficionados que decidieron quedarse hasta el final -otros muchos se marcharon en el minuto 55-, las sensaciones son «duras», y nunca antes las había vivido en el club.

También ha aclarado que no le molestó su sustitución al descanso, y que entiende las protestas desde la grada.

Por otra parte, ha comentado que conoce desde hace doce años al actual entrenador, Juan Manuel Rodríguez, un técnico que les exige «competir», pero cuya principal premisa en la actual situación es que los jugadores superen el «bloqueo mental» que sufren, «y a muchos nos hace falta, aunque conmigo lo está consiguiendo».

Kirian no cree que la etiqueta que acompaña a Rodríguez de entrenador defensivo sea del todo cierta, «porque también le gusta jugar y juntar gente por dentro para asociarse». Ahora bien, aunque su estilo sea muy diferente al de su predecesor en el cargo, Rubén de la Barrera, el jugador de Candelaria asegura que hay plantilla «para adaptarse a todo».

Sobre el entrenador

Con respecto a la situación «transitoria» del nuevo entrenador, como aseguró la entidad, se ha limitado a responder que será «decisión del club» si debe seguir hasta final de temporada o no. «El club ha ido buscando cambios para encontrar esa tecla, y espero que den con ella», ha añadido.

Por otra parte, no entiende que haya inquietud por un posible descenso a Primera Federación «porque estamos en la jornada diez«, y ha recordado que la temporada anterior el Málaga alcanzó la Primera División tras pasar por los puestos de descenso al inicio del campeonato.

De la Real Sociedad B, rival del próximo sábado en el estadio de Gran Canaria, ha resaltado que esperan anular su fortaleza en la banda derecha, por donde construyen la mayoría de sus ataques.

Por último, ha sorprendido al admitir que no sabía que el próximo martes, día 27, el equipo amarillo debutará en la presente edición de la Copa del Rey visitando en Madrid a la RSD Alcalá, de Segunda Federación.