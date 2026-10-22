La Pantera y Quevedo anuncian ‘DOGGY’, su nueva colaboración musical para esta noche

Los dos artistas canarios vuelven a unir sus voces en un tema que se estrenará a las 23:00 horas en Canarias

Los artistas canarios La Pantera y Quevedo vuelven a colaborar en un nuevo tema musical. La canción, titulada ‘DOGGY’, se estrenará este jueves, 22 de octubre, a las 23:00 horas en Canarias, según ha anunciado La Pantera a través de sus redes sociales, donde ha publicado un adelanto del videoclip.

Imagen del adelanto del videoclip de Quevedo y La Pantera

El cantante ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que aparecen ambos artistas. La grabación, de estética cinematográfica, muestra distintas secuencias de una carretera entre paisajes volcánicos que recuerdan a Lanzarote e imágenes de los dos intérpretes. El vídeo incluye unos créditos que culminan con el título de la canción.

La publicación incluye un mensaje breve, «@queved0.pd hoy💕», junto a los horarios correspondientes a distintos países. En Canarias, el estreno está previsto para las 23:00 horas, mientras que en la Península (Madrid) será a medianoche del viernes 23 de octubre.

El anuncio incluye también un guiño a los orígenes de La Pantera. El artista ha elegido El Calero, el barrio de Telde (Gran Canaria) del que procede, como referencia para indicar la hora del estreno en el Archipiélago. Así, en lugar de señalar simplemente Canarias, la publicación recoge «23:00 (El Calero)», junto a los horarios de otras ciudades como Madrid, Buenos Aires o Bogotá. Un detalle con el que el cantante vuelve a reivindicar sus raíces y su vinculación con el barrio que lo vio crecer.

Una nueva colaboración

‘DOGGY’ supone un nuevo encuentro musical entre La Pantera y Quevedo, que ya han compartido estudio en anteriores ocasiones. Entre sus colaboraciones figuran temas como ‘HALO’, ‘Piel de cordero’ y ‘Algo va a pasar’, este último junto a Lucho RK y Juseph.

El anuncio llega en un momento de actividad musical para ambos intérpretes. La Pantera publicó el pasado 2 de octubre ‘TOO’, el primer adelanto de su segundo álbum, cuyo lanzamiento está previsto entre finales de 2026 y principios de 2027.

Por su parte, Quevedo también trabaja en nuevos proyectos musicales y ha adelantado su intención de publicar nuevas canciones antes de que termine el año.

Estreno a las 23:00 horas en Canarias

Por el momento, los artistas no han desvelado más detalles sobre el lanzamiento ni han confirmado si ‘DOGGY’ formará parte del próximo trabajo discográfico de La Pantera.

El anuncio, publicado apenas unas horas antes del estreno, ya ha despertado expectación entre sus seguidores. La publicación de Instagram acumula más de 100.000 ‘me gusta’ en sus primeras horas.

La nueva colaboración podrá escucharse a partir de las 23:00 horas de este jueves en Canarias, según los horarios difundidos por La Pantera.