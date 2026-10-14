Los presuntos autores accionaron extintores y fracturaron varias vitrinas para sustraer joyas. El personal de seguridad retuvo a uno de ellos hasta la llegada de la Policía Nacional

La Policía Nacional investiga el robo con violencia cometido este martes por la noche en una joyería del Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas y, según la información recabada, participaron presuntamente tres personas encapuchadas. Una de ellas ha sido detenida.

Exterior del CC Las Arenas. Elena Diez

Extintores y vitrinas fracturadas

Los tres presuntos implicados accedieron al establecimiento y, una vez dentro, accionaron varios extintores y fracturaron distintas vitrinas para sustraer joyas. La actuación provocó la intervención del personal de seguridad del centro comercial, que consiguió retener a uno de los sospechosos.

Los vigilantes mantuvieron retenido al presunto autor hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su detención. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del atraco e identificar y localizar a los otros implicados.

Otros atracos a joyerías en Gran Canaria

El asalto de Las Arenas se suma a otros robos registrados durante los últimos meses en joyerías ubicadas en centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. El pasado 7 de julio, varios encapuchados asaltaron una joyería del Centro Comercial El Mirador, en la capital grancanaria.

Posteriormente, el 17 de septiembre, otro atraco tuvo lugar en una joyería del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde, de donde los delincuentes consiguieron sustraer joyas valoradas en unos 50.000 euros.

Asaltos cerca de la hora de cierre

Los robos registrados en estos establecimientos comparten algunas características: los asaltantes actuaron cerca de la hora de cierre de los centros comerciales y llevaban el rostro cubierto.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el atraco de Las Arenas para determinar todos los detalles del suceso y localizar a los presuntos responsables que aún no han sido detenidos.