Se trata de un caso de violencia machista. La víctima, de 75 años, está fuera de peligro tras ser herida de gravedad

Panormámica desde Schamma en Las Palmas de Gran Canaria.

Una mujer ha sido agredida de gravedad con un arma blanca. Ha ocurrido en su domicilio del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, por su expareja. Se trata de un hombre de 77 años al que se ha detenido como presunto autor de una tentativa de homicidio, según ha confirmado la Policía, que califica los hechos como un caso de violencia machista.

La agresión tuvo lugar este jueves por la tarde. A la víctima, de 75 años, se la asistió inicialmente en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente a un centro hospitalario.

La Policía ha informado de que, según las primeras informaciones, su vida no corre peligro.