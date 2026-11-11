El Gobierno respalda candidatura internacional de Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda

La Consejería de Turismo y Empleo da luz verde a la candidatura para continuar su tramitación ante el Estado

El Gobierno de Canarias respalda la candidatura de las Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda, en Gran Canaria, a Fiesta de Interés Turístico Internacional, informa el Ejecutivo.

Tejeda. Imagen de archivo

La Consejería de Turismo y Empleo ha dado su visto bueno a la documentación presentada por el Ayuntamiento y ha emitido el informe favorable que se requiere para que la solicitud pueda seguir su curso ante la Administración General del Estado.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destaca el valor de esta celebración como muestra de la cultura y las tradiciones canarias.

Se celebran cada mes de febrero

«Las Fiestas del Almendro en Flor son un buen ejemplo de cómo un municipio puede compartir su identidad, su paisaje y sus tradiciones con quienes lo visitan. Su trayectoria y el interés que despiertan dentro y fuera de Canarias justifican el respaldo a esta candidatura», señala en un comunicado.

Las fiestas, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de la isla, se celebran cada mes de febrero coincidiendo con la floración de los almendreros que cubren las medianías y cumbres del municipio.

Tejeda, integrado en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, recibe durante esos días a numerosos visitantes que se acercan para disfrutar de una programación en la que tienen cabida el folclore, la gastronomía, la artesanía, los oficios tradicionales y otras muestras de la cultura popular canaria.

La celebración nació en 1970 por iniciativa del Club Juvenil de Tejeda y, desde entonces, ha mantenido su vínculo con las tradiciones y el paisaje del municipio.

En 2014 fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional y, en octubre de 2021, obtuvo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Generar oportunidades en diferentes sectores

La candidatura internacional se apoya, entre otros aspectos, en la trayectoria de la fiesta y en su capacidad para atraer visitantes de fuera de Canarias, contribuyendo a dinamizar la actividad turística y económica del municipio y a generar oportunidades para sectores como la restauración, el comercio, la artesanía y los alojamientos.

Los datos de movilidad incluidos en la memoria municipal reflejan que Tejeda recibió 78.801 visitantes el pasado mes de febrero, de los que el 52,3% eran internacionales. Alemania, Francia y Reino Unido figuran entre los principales mercados emisores.