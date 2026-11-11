La actuación cuenta con una inversión de 530.157 euros y se enmarca en un plan de mejora energética de 89 viviendas públicas de Gran Canaria. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de noviembre.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de 26 viviendas protegidas de promoción pública situadas en la Urbanización La Atalaya, en el municipio de Artenara, en Gran Canaria.

Viviendas canarias. Imagen de archivo

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 530.157,28 euros, IGIC incluido. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Esta intervención corresponde al lote 2 de un expediente que contempla la mejora energética de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, con un total de 89 inmuebles. Además de las 26 viviendas de Artenara, el contrato incluye 25 viviendas del grupo Las Arenillas, en Santa Brígida y 20 viviendas del Residencial Almogarén, en Valsequillo. Por último, diez viviendas del grupo Lanzarote, en Valleseco; y ocho viviendas del Residencial Los Lentiscos-I, en Gáldar.

Financiado con fondos europeos Next Generation EU

El contrato conjunto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.990.782,82 euros sin impuestos. El expediente se ha dividido en 5 lotes, uno por cada grupo residencial. El conjunto, está financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. También, podrán consultar los pliegos y las condiciones del procedimiento.