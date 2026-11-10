Unas 40 personas se han visto afectadas por el corte de la calle Tabaibas, en Agaete, donde un vehículo estacionado frente a una vivienda frenó el avance de la piedra

La calle Tabaibas, en la urbanización La Suerte del Valle de Agaete, continúa cortada tras el desprendimiento de una gran roca desde la ladera de la montaña. El Ayuntamiento ha desalojado 12 viviendas, lo que afecta a unas 40 personas.

Uno de los vehículos estacionados junto a una de las casas recibió el impacto de la piedra y frenó su desplazamiento ladera abajo, evitando que continuara avanzando. Su propietario ha explicado que no advirtió lo ocurrido hasta que una vecina le alertó y ahora está pendiente de la valoración de los daños por parte del seguro.

Desalojadas 12 viviendas en Agaete tras el desprendimiento de una gran roca en La Suerte. RTVC

Incertidumbre por el regreso a las viviendas

Los residentes afectados reconocen que no se sienten seguros mientras no se revise toda la zona superior de la ladera. Algunos vecinos advierten de que todavía hay otras rocas de gran tamaño que podrían estar sueltas y reclaman que se asegure primero el terreno para evitar nuevos desprendimientos. La preocupación se centra también en cuándo podrán regresar a sus viviendas y recuperar la normalidad en la urbanización.

Los afectados piden además que se habilite una alternativa de alojamiento mientras se realizan los trabajos y se despeja la carretera. La situación presenta una dificultad añadida porque la calle afectada es de gestión privada, por lo que los vecinos están pendientes de las actuaciones necesarias para recuperar el acceso a sus casas. Mientras tanto, reclaman garantías de seguridad antes de volver a ocupar las viviendas.