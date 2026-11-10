Los reyes presiden la ceremonia en la Catedral de Toledo, a la que asisten familiares de las víctimas de Urda y representantes de las principales instituciones del Estado y las comunidades autónomas

Once obispos y arzobispos y el nuncio apostólico en Mozambique participan este martes en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), celebrada en la Catedral Primada.

La ceremonia cuenta con la presencia de los reyes, alrededor de un centenar de familiares de los fallecidos y representantes del Gobierno central, las comunidades autónomas y distintas instituciones. El oficio religioso está presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y reúne a representantes de la jerarquía eclesiástica de distintas diócesis españolas.

Uno de los elementos centrales de la celebración es la imagen del Cristo de la Vera Cruz, trasladada desde Urda y acompañada por 69 velas en memoria de las personas fallecidas en el accidente.

Once obispos y un nuncio apostólico concelebran la misa funeral por las víctimas de Urda. Europa Press

Música por la capilla musical de la Archidiócesis

Al comienzo de la misa, 69 fieles de la parroquia de la localidad han presentado las velas. Para facilitar la asistencia del mayor número de personas, el funeral se celebra en el crucero de la Catedral, ante la Puerta de los Leones. La lectura de la ceremonia corre a cargo de un familiar de una de las víctimas y la música está interpretada por la capilla musical de la Archidiócesis, el coro del seminario mayor y los seises de la Catedral.

Entre las autoridades asistentes figuran el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, varias ministras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

También han acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos, además de representantes de las instituciones regionales y locales. La celebración reúne así a familiares, responsables políticos y representantes religiosos en un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del siniestro ferroviario.