El accidente ocurrió durante la noche del viernes en la Avenida de Italia y los sanitarios del SUC solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven

Muere un joven de 25 años tras ser atropellado en San Bartolomé de Tirajana. Europa Press

Un joven de 25 años ha fallecido este viernes por la noche tras ser atropellado en la Avenida de Italia, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

El accidente tuvo lugar a las 23.35 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.

Se están esclareciendo las circunstancias del atropello

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que valoraron al afectado y comprobaron que presentaba lesiones de gravedad. Pese a la intervención sanitaria, los profesionales únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del suceso.

También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.