Fallece una niña de nueve años tras ser atropellada en Lanzarote

Los servicios de emergencia no pudieron revertir la parada cardiorrespiratoria que sufrió la menor. El accidente ocurrió poco antes de las 17:30 horas en la calle La Luchada, en el municipio de Tías

Una niña de nueve años ha fallecido este jueves tras ser atropellada en el municipio de Tías, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El accidente ocurrió en la calle La Luchada, después de que un vehículo atropellara a la menor. Una llamada recibida en la sala operativa del 112 poco antes de las 17:30 horas alertó de lo sucedido y activó el dispositivo de emergencias.

Los sanitarios no pudieron salvar a la menor

Una persona que se identificó como médico y se encontraba en el lugar comprobó que la niña no tenía pulso e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, los efectivos sanitarios continuaron las maniobras, pero no consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria y confirmaron el fallecimiento de la menor.

El 112 activó también a efectivos de Protección Civil y de la Policía Local de Tías. Los primeros facilitaron el traslado del personal del centro de salud hasta el lugar del accidente, mientras que los agentes policiales se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.