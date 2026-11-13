La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, informa de que tendrá un plazo de licitación de tres meses

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de diez viviendas protegidas de promoción pública situadas en el grupo Lanzarote, en el municipio de Valleseco (Gran Canaria) por 238.000 euros.

Vivienda canarias. Archivo RTVC

Según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, se trata de una actuación que tiene un plazo de ejecución previsto de tres meses.

La intervención corresponde al lote 4 de un expediente que contempla la mejora energética de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, con un total de 89 inmuebles.

Dividido en cinco lotes

Además de las diez viviendas de Valleseco, el contrato incluye 25 viviendas del grupo Las Arenillas, en Santa Brígida y 26 viviendas de la Urbanización La Atalaya, en Artenara. Además, 20 viviendas del Residencial Almogarén, en Valsequillo y ocho viviendas del Residencial Los Lentiscos-I, en Gáldar.

El contrato conjunto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.990.782,82 euros sin impuestos. El expediente se ha dividido en cinco lotes, uno por cada grupo residencial, y está financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.