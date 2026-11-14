Los convenios en ayudas al desplazamiento para la temporada 2026/2027 han permitido subvencionar más de medio millón de viajes de deportistas del archipiélago

Canarias renueva los convenios de ayuda al desplazamiento con 7 federaciones deportivas. Europa Press

El Gobierno de Canarias ha renovado este sábado, durante la feria ExpoDeca 2026, los convenios de ayuda al desplazamiento con siete federaciones deportivas del archipiélago.

Los acuerdos, correspondientes a la temporada 2026/2027, afectan a las modalidades de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, natación, piragüismo y lucha canaria, y han permitido subvencionar ya más de medio millón de viajes de deportistas isleños.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes destaca que estos protocolos evitan que los clubes tengan que adelantar los costes de los desplazamientos, tanto entre islas como fuera del archipiélago.

Convocatoria anual de subvenciones

El consejero, Poli Suárez, señaló que el objetivo es reducir las dificultades por la insularidad y garantizar que los deportistas puedan participar en competiciones con independencia de la isla en la que residan. Los representantes federativos también han valorado la estabilidad que estos acuerdos aportan a la planificación de las temporadas.

El apoyo económico se extiende además a las modalidades que no disponen de convenios específicos, mediante una convocatoria anual de subvenciones para clubes, entidades y deportistas individuales.

Esta línea cuenta con una dotación cercana a los 2,5 millones de euros, que eleva hasta aproximadamente 7,5 millones la inversión anual de la Consejería en desplazamientos deportivos.