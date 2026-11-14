La ceremonia se emitirá en diferido, de 09:30 a 11:30 horas, a través de Canarias Play, el canal de Deportes de YouTube y la TDT

Televisión Canaria emite este domingo 15 de noviembre, de 09:30 a 11:30 horas, la III Gala de Entrega de los Premios al Deporte Canario 2026. La ceremonia se ofrecerá en diferido, con el sonido original de la gala, a través de Canarias Play, canal de Deportes de YouTube y de la TDT.

Pedri González y Yéremy Pino galardonados con el Premio al Deporte Canario 2026 / Gobierno de Canarias

Durante la ceremonia, que se celebró el pasado viernes 13 de noviembre en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, se distinguió a deportistas, equipos y entidades de distintas disciplinas por sus resultados y trayectoria.

Entre los galardonados de esta tercera edición se encuentran Pedri González, Yéremy Pino, Eusebio Ledesma, el Rocasa Gran Canaria, Elena Buenavida, Maite Cazorla y Lionel Morales. Luis Doreste, regatista grancanario con dos oros olímpicos, siete títulos mundiales y ocho europeos, recibió la mención honorífica de los Premios al Deporte Canario 2026.

Con este reconocimiento, Doreste toma el relevo del fallecido comunicador, Domingo Álvarez, y la tenista, Carla Suárez, distinguidos ex aequo en 2025, y pasa a formar parte de una nómina de figuras que, con su trayectoria y sus éxitos, han contribuido a proyectar el deporte canario en el ámbito nacional e internacional.

ExpoDeca

La entrega de estos reconocimientos, impulsados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, coincidió con la celebración de ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que se celebra en Gran Canaria del 12 al 15 de noviembre y organizada por el Cabildo de Gran Canaria.

La feria reunió a representantes de la industria deportiva, federaciones, clubes, empresas del sector, centros educativos y ciudadanía, en un espacio dedicado a promover la salud, el bienestar y la actividad física.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.