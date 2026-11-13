La Radio Canaria dedica el fin de semana al fútbol y al baloncesto en ‘Todo Goles’

La plataforma Canarias Play ofrecerá en exclusiva este sábado la Liga F y el domingo, la cobertura de ‘Todo Goles’ se extenderá desde las 11:00 hasta las 20:00 horas

El programa ‘Todo Goles’ de La Radio Canaria, que dirige y presenta Juanjo Toledo, ofrecerá este fin de semana, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, una amplia programación deportiva con retransmisiones de la Liga ACB y Segunda División, así como de los encuentros de fútbol canario de Segunda y Tercera Federación. Además, en exclusiva a través de la plataforma Canarias Play podrá seguirse la Liga F.

El sábado 14, la programación comenzará a las 10:30 horas exclusivamente en Canarias Play de La Radio Canaria, con la previa del RCD Espanyol–Costa Adeje Tenerife. El encuentro de la undécima jornada de Liga F se disputará a las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y contará con la narración de Matías Sánchez.

Carlos Guillermo Domínguez tomará el mando de ‘Todos Goles Radio’ a las 16:00 horas, y, a partir de las 18:30 horas, la atención se centrará en el MoraBanc Andorra–La Laguna Tenerife, correspondiente a la octava jornada de Liga ACB. En la narración del encuentro estará José Antonio Felipe y los comentarios correrán a cargo de Fernando Llombet.

Regreso del CD Tenerife

El domingo 15, ‘Todo Goles Radio’ comenzará a las 11:00 horas y prolongará su emisión hasta las 20:00 horas. El programa de La Radio Canaria acompañará el regreso del CD Tenerife a la competición tras el fallecimiento de Jesús De Miguel, en una jornada que estará, sin duda, marcada por el recuerdo y el respeto a su memoria. El conjunto blanquiazul recibirá a la AD Ceuta FC a las 13:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en la decimocuarta jornada de Segunda División. Joaquín González narrará el encuentro, acompañado por José Barroso y Pedro del Castillo en los comentarios.

UD Las Palmas contra Granada CF

A continuación, la retransmisión se trasladará al estadio Nuevo Los Cármenes, donde la UD Las Palmas visitará al Granada CF a las 15:15 horas. Pondrá voz al encuentro Juan Luis Monzón, con los comentarios de Mingo Oramas.

‘Todo Goles Radio’ estará pendiente en la mañana del domingo de los encuentros del grupo 4 de Segunda Federación que enfrentarán a Las Palmas Atlético–Ciudad de Lucena, en el anexo al Estadio de Gran Canaria; CD Tenerife B–Linares Deportivo, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez; y UD Tamaraceite–Marbella FC, en el Juan Guedes.

En el grupo 5, la atención estará puesta en la visita del CD Atlético Paso al Atlético Tordesillas, en el campo de Las Salinas, en la localidad vallisoletana de Tordesillas. ‘Todo Goles Radio’ hará seguimiento de la undécima jornada del grupo canario de Tercera Federación.