‘El Alpende’ recibirá al maestro budista Geshe Thupten Tsondue

El programa de La Radio Canaria charlará este sábado a las 06:00 con este erudito de la tradición tibetana que revelará algunas claves para aliviar el “sufirmiento mental”

‘El Alpende’, dirigido por la Leny González en La Radio Canaria, ofrecerá este sábado a las 06:00 horas una entrevista con Geshe Thupten Tsondue, considerado uno de los actuales maestros del budismo.“Es un erudito de la tradición tibetana, pertenece al linaje Gelugpa que ostenta el título de Geshe Larampa, el grado académico más alto de los estudios monásticos budistas. Su vida está consagrada al estudio en los monasterios de Nepal y la India, de modo que es una oportunidad única tenerle en los micrófonos de La Radio Canaria”, puntualiza Leny González, directora y conductora de ‘El Alpende’.

Geshe Thupten Tsondue, maestro budista

La conversación contará con la traducción simultánea de la profesora de idiomas y filosofía Jakaira Pérez, de modo que los oyentes de ‘El Alpende’ podrán seguirla sin dificultad . “Será muy interesante ya que Geshe Thupten Tsondue desgranará pautas para logarar el alivio del sufrimiento mental, tan necesarios en este mundo acelerado donde el ruido exterior a menudo eclipsa las respuestas de nuestras sabidruía interna, nuestra propia voz”, señala González.

Leny González dirige y presenta ‘El Alpende’ en La Radio Canaria

Sanación mental

Esta entrega del magacín será un recorrido por las enseñanzas fundamentales del budismo tibetano. Desde los cimientos de la disciplina monástica y el valor de la Bodhicitta (la mente del despertar altruista), hasta las claves prácticas para convertir los momentos de crisis en oportunidades de transformación interior.

Entre los asuntos a tratar, estarán “el poder sanador de la mente”, cómo influyen en nuestro bienestar los estados internos de apego o la aversión y cómo la práctica budista encuentra en los mantras bálsamos purificadores. También “la energía del principio femenino y los puentes ancestrales”, una mirada al simbolismo de la diosa Tara vinculada a la salud y a la longevidad, y su posible vínculo con el ‘Ídolo de Tara’ aborigen canario. “Hablaremos también de la verdadera naturaleza de la felicidad que tanto tiene que ver con la reflexión filosófica y psicológica sobre las causas reales del sufrimiento y cómo despojarnos de los velos de la ilusión para hallar una paz duradera y estable”, finaliza Leny González.

‘El Alpende’ responde de nuevo a su compromiso con los derechos humanos y el enriquecimiento intercultural. El programa estará disponible en la emisión habitual de La Radio Canaria y a través de plataforma laradiocanaria.com