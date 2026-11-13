Mitos y encuentros con seres imposibles en ‘Crónicas De San Borondón’

El magacín de La Radio Canaria hará una nueva entrega sobre mitos y ‘seres imposibles’ en las Islas y recibirá, además, al compositor tinerfeño José Manuel Encinoso, creador de la obra Amaro Pargo



El contenido de ‘Crónicas de San Borondón’ de este viernes a las 22:00 horas en La Radio Canaria, y en redifusión el domingo a las 00:00 horas, será una nueva revisión a los encuentros con ‘seres imposibles’ ocurridos en las Islas y a la vigencia de ciertos mitos como el de Golem, de fuerte arraigo en la cultura hebrea. José Gregorio González, director del programa, recibirá en La Radio Canaria al músico y compositor tinerfeño José Manuel Encinoso, autor de la obra musical Amaro Pargo, dedicada a este personaje, corsario y devoto, popular en la historia de las islas.

José Manuel Encinoso, compositor

Revolución Pargo

“Hablaremos de las motivaciones y fuentes de inspiración para realizar esta composición, además de las peculiaridades del proceso creativo, y, además, ofrecerá a la audiencia de La Radio Canaria la posibilidad de escuchar algunos fragmentos de una creación artística que viene a sumarse a la llamada «Revolución Pargo», un fenómeno creativo que coloca al corsario en el centro de novelas, ensayos, juegos, contenidos webs, documentales y composiciones musicales”, avanza José Gregorio González, director de ‘Crónicas de San Borondón’.

José Gregorio González, dirige y presenta ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

Conjuros y criaturas

El programa recibirá también al profesor Ricardo Martín con su ‘Gabinete del Curioseante’, sección que esta semana se ocupará de analizar el mito del Golem, una tradición hebrea que describe la creación en Praga de una criatura de barro protectora, a la que se le insufla vida mediante conjuros y fórmulas mágicas. “Ese mito cuenta con relatos análogos en diferentes culturas y épocas, como es el caso literario del archiconocido Frankenstein o el mito japonés de los tsukumogami, los objetos centenarios que cobran vida”, adelante el director del programa.

Al cierre de esta entrega, un viaje a las entrañas del misterio y la casuística bizarra acontecida en Canarias, de la mano del investigador y escritor Paco Quevedo, autor del libro ‘La Isla de los OVNIs’, un trabajo que documenta una veintena de casos asombrosos de encuentros con criaturas y fenómenos de difícil explicación.