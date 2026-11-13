Televisión Canaria emite en directo el enfrentamiento entre el Granada CF y la UD Las Palmas

La cadena pública autonómica ofrecerá el encuentro de la jornada 14 de LaLiga Hypermotion este domingo a las 15:15 horas

Televisión Canaria emite en directo este domingo 15 de noviembre, a partir de las 15:15 horas, el partido en directo entre el Granada Club de Fútbol y la Unión Deportiva Las Palmas, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion. El choque, que se disputará en el Estadio Nuevo Los Cármenes, se podrá seguir en abierto a través de la TDT, así como en la plataforma digital Canarias Play y el portal web www.rtvc.es.

La UD Las Palmas afronta esta cita con inmejorables sensaciones tras encadenar cuatro victorias consecutivas, tres en competición liguera y una en Copa del Rey. Los pupilos de Albert Sánchez se sitúan en la décima posición de la tabla con 20 puntos, a solo tres del conjunto nazarí.

Por su parte, el Granada CF llega inmerso en una dinámica positiva al acumular cinco victorias consecutivas que lo colocan en la quinta plaza, en plena zona de ascenso, a pesar de contar con un partido menos disputado. Una victoria en el “Nuevo Los Cármenes” supondría devolver al equipo a la zona alta de la tabla, con opción de meterse en puestos de playoff por el ascenso frente al Sporting de Gijón.

La retransmisión del choque correrá a cargo del equipo de deportes de la cadena pública autonómica, con la narración del periodista Jesús Izquierdo y los comentarios técnicos del exfutbolista Miguel Ángel Valerón desde los estudios de Gran Canaria.