Canarias Play emite en directo el partido entre la UD Playas de Sotavento y la UD Lanzarote

El canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es conectarán en directo este sábado 14 de noviembre, a partir de las 11:50 horas, para ofrecer el duelo desde el Estadio Municipal de Morro Jable, en Fuerteventura

Canarias Play, la plataforma de contenidos a la carta de Televisión Canaria, emite en directo este sábado 14 de noviembre, a partir de las 11:50 horas, el partido de Tercera de la Real Federación Española de Fútbol, 3ª RFEF, entre el UD Playas de Sotavento, de Fuerteventura, y UD Lanzarote. El encuentro también se podrá seguir en directo por el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria y por la web rtvc.es.

Jugadores de la UD Lanzarote celebrando una jugada. Plantilla del UD Playas de Sotavento.

Con Berto Mata como narrador, desde el Estadio Municipal de Morro Jable, en Fuerteventura, los aficionados podrán seguir el encuentro correspondiente a la undécima jornada. El conjunto majorero afronta una nueva cita liguera después de caer por la mínima en su visita al Estrella CF. El equipo grancanario se impuso por 2-1 en un encuentro disputado el pasado sábado 7 de noviembre, en el que Vitolo adelantó al Estrella en el minuto 32 y Marco amplió la ventaja en el 44. El Playas de Sotavento consiguió recortar distancias, pero no pudo evitar la derrota.

El equipo de Fuerteventura buscará ahora aprovechar el factor campo para volver a sumar en una competición que exige regularidad y en la que cada jornada adquiere importancia. La cita ante la UD Lanzarote representa una nueva oportunidad para recuperar sensaciones y afrontar con garantías el tramo de temporada.

Por su parte, la UD Lanzarote llegará a Morro Jable para disputar un encuentro exigente ante el conjunto majorero. El equipo rojillo afronta una nueva jornada del campeonato con el objetivo de competir y conseguir un resultado positivo lejos de casa.

El enfrentamiento reunirá a dos conjuntos de las islas orientales en un partido que volverá a poner en juego puntos importantes dentro del grupo canario de Tercera Federación. La proximidad entre Fuerteventura y Lanzarote añade un componente especial a una cita que podrá seguirse en directo a través de la plataforma de deportes de Televisión Canaria.