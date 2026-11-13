El programa de Responsabilidad Social de Radiotelevisión Canaria propone para esta semana una charla sosegada sobre qué empuja a la juventud al consumo de estas sustancias y sus efectos

El programa de Responsabilidad Social Así Somos regresa este sábado, a las 12:00 horas, a su cita con la audiencia con una entrega en la que el alumnado protagonista afrontará sin tapujos sus dudas sobre las adicciones al alcohol y otras drogas.

El espacio, apadrinado esta semana por Eduardo Martín de los Santos, compañero de Choss de Canarias Play, va a reunir en el plató a dos personas expertas que repetirán la fórmula de otras entregas. Un centro educativo, en este caso el IES San Sebastián de La Gomera, ha preparado en el aula el contenido sobre esta temática y ha elegido a una alumna que hará de periodista por un día y trasladará sus cuestiones en plató.

Sara González Prado es la alumna que esta semana va a entrevistar a Francisco Herrero Zapata, inspector de Policía experto en la lucha contra el Narcotráfico, y a Óscar Lorenzo, psicólogo de la Fundación ADSIS.

Los invitados al programa pudieron conocer las instalaciones de Televisión Canaria

La pertenencia al grupo

Uno de los aspectos en los que expertos y el alumnado coinciden es en el hecho de que «la pertenencia al grupo y la aceptación» tienen un importante papel en esa edad. No ocultan que hay jóvenes que se ven abocados a consumos que quizá no tendrían precisamente por esa necesidad de obtener validación del resto. Sin embargo, alertan de las consecuencias que el consumo de alcohol y drogas tienen a medio y largo plazo. Las principales son la afección al desarrollo cognitivo cuando el inicio se produce a edades tempranas.

Una industria que se adapta

El alumnado del IES San Sebastián también ha trasladado sus dudas sobre nuevas sustancias nocivas cuyo riesgo se ha minimizado, como el fentanilo y los vapers. Los expertos inciden también en cómo estos últimos disponen de una imagen atractiva y un marketing dirigido a captar consumidores cada vez más jóvenes.