El espacio de divulgación musical de La Radio Canaria rinde homenaje al tenor grancanario Alfredo Kraus este jueves 12 de noviembre, a partir de las 21:00 horas

El programa ‘Noveno Auditorio’ de La Radio Canaria dedica su emisión de este jueves 12 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, a la creación del compositor tinerfeño José Manuel Encinoso y al recuerdo de una de las voces líricas más universales de la historia, el tenor grancanario Alfredo Kraus.

José Manuel Encinoso, en los estudios de La Radio Canaria.

La sección principal, ‘Programa de mano’, tendrá como protagonista absoluto a José Manuel Encinoso, destacado compositor y profesor de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife. A lo largo de 40 minutos de recorrido sonoro, los oyentes podrán sumergirse en el rico imaginario orquestal y bandístico de Encinoso a través de audiciones comentadas de su catálogo.

El bloque incluirá la emisión de fragmentos de obras evocadoras como ‘Water’s Journey’, ‘Camiño das estrelas’ y ‘Kepler 438 b’, así como piezas de marcado carácter narrativo e histórico, destacando la suite dedicada al mítico corsario Amaro Pargo, repasando sus perfiles de ‘Las potencias’, ‘Caballero’, ‘Devoto’ y ‘Corsario’, su homenaje a Manrique y el pasaje ‘Poenitentiacite’. También sonará ‘Próxima Centauri’, acercando a la audiencia a sus proyecciones musicales más cósmicas.

La OFGC y la propuesta de flamenco de Yllana

En su habitual repaso a la actualidad cultural, ‘Noveno Auditorio’ pondrá el foco en las grandes citas del fin de semana en las islas. Por un lado, se recomendarán los conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) previstos para este jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, que contarán con la batuta de Karel Mark Chichon y la vibrante participación del prestigioso violinista Sergej Krylov interpretando a Shostakovich, Prokofiev y el arreglo de Mussorgsky/Ravel.

Por otro lado, la agenda teatral invitará al público a descubrir ‘Flamenc Oh!’ en el Teatro Cuyás, este viernes 13 y el sábado 14. La obra, una coproducción de la compañía Yllana y el Sadler’s Wells de Londres, fusiona el purismo del flamenco con la irreverente comedia gestual y ritmos modernos.

El mito de Alfredo Kraus y aires navideños

Para cerrar el programa, el colaborador Paco Grimón abrirá su espacio ‘El Atril’ con la propuesta de una experiencia sonora cargada de emoción. En esta ocasión, la sección rendirá un sentido homenaje al tenor grancanario Alfredo Kraus, en vísperas del aniversario de su nacimiento, el próximo 24 de noviembre. Grimón compartirá grabaciones históricas, como sus magistrales interpretaciones en ‘Los cuentos de Hoffmann’, que pondrán de relieve la vigencia de su magisterio vocal.

Además, la recta final del programa comenzará a impregnar las ondas de La Radio Canaria con los primeros aires musicales de cercanía a la temporada navideña.