‘Cebollas verdes’ apostará en esta entrega por vinos y postres de alta calidad

El gastronómico de La Radio Canaria recorrerá este viernes a las 21:00 horas propuestas de bodegas y chef que aúnan alta cocina y caldos de excelencia en las Islas

El magacín gastronómico ‘Cebollas verdes‘, de La Radio Canaria, se volcará este viernes a las 21:00 horas, y el sábado en redifusión a las 13.30 horas, con propuestas de alta cocina y caldos de máximo nivel que están innovando la oferta culinaria en las Islas. “Haremos un recorrido por varias islas tomando como referencia eventos que aúnan alta cocina y vinos de enorme calidad, todo en las Islas y todo dando forma a apuestas culinarias de primerísimo orden”, avanza Elena Barrios, directora y conductora del programa.

Elena Barrios, directora y conductora de ‘Cebollas verdes’ en La Radio Canaria

Los primeros compases de este ‘Cebollas verdes’ llegarán con título propio, «Diálogos de sabor». Un proyecto puesto en pie por el Hotel Taoro, en el Puerto de La Cruz (Tenerife) y dirigido por el chef ejecutivo Erlanzt Gorostiza, distinguido con dos estrellas Michelín. Arrancará el próximo 21 de noviembre con Suertes del Marqués, del bodeguero Jonathan García, y reunirá cinco vinos de esta bodega del Valle de La Orotava para maridar con un menú de seis pases diseñado para la ocasión.

Elaboraciones de vanguardia

Se asomará al micrófono de ‘Cebollas vedes’ el chef Borja Marrero, del restaurante Muxgo, en la capital grancanaria, que se desplaza esta misma semana hasta Palacio Ico, en Lanzarote, para participar en el evento “Estrellas y Terroir” donde hablará sobre su trabajo con productos que cultiva en su Tejeda natal, (Gran Canaria), y sobre cómo los transforma en elaboraciones vanguardistas como la cuajada de tres leches con salsa de corteza de pino o la Lubina en grasa de oveja.

Borja Marrero, chef del restaurante Muxgo

Como cierre de esta entrega los detalles del proyecto «Acordona” en el que participa Belén López, –la ‘sumiller ilustrada’ del programa de La Radio Canaria-, que se lleva a cabo en siete bodegas de Los Realejos, en Tenerife, hasta el próximo 27 de noviembre.