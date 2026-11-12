Televisión Canaria logra su mejor cuota de la temporada en la semana del estreno de sus nuevos informativos

Telenoticias 1 es el informativo más visto del día en las Islas, con un 25,9%, y Telenoticias 2 lidera los informativos de la noche

Isaac Tacoronte y Pilar Rumeu, presentadores del TN1, en el nuevo plató.

Televisión Canaria cerró este miércoles 11 de noviembre con un 12,6% de cuota de pantalla, su mejor resultado diario de la temporada, y 488.000 espectadores únicos. La cadena pública fue la segunda opción televisiva del día en Canarias y la cadena autonómica con mayor cuota de pantalla de las integradas en la FORTA. En el acumulado de noviembre, ocupa la tercera posición en las Islas, con un 8,1%.

Estos magníficos resultados llegan en la semana del estreno de los nuevos platós y de la renovación de la imagen y los presentadores de sus Servicios Informativos, que comenzó el lunes 9 de noviembre. La transformación de los estudios de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife incorpora grandes pantallas digitales y nuevas herramientas audiovisuales, junto a nuevas cabeceras, grafismos y una sintonía compuesta por el músico lanzaroteño Ale Acosta.

El administrador general de RTVC, César Toledo, agradeció “el gran respaldo de la audiencia en el arranque de esta nueva etapa” y valoró muy positivamente “la confianza con la que la audiencia de las islas ha acogido los nuevos informativos de su televisión pública”. “Que en la primera semana nos elijan de esta manera es la mejor respuesta al esfuerzo realizado, pero no lo entendemos como un punto de llegada, sino como un compromiso para seguir mereciendo esa confianza cada día”, aseguró el administrador general.

César Toledo subrayó que estos resultados son, ante todo, «mérito de los profesionales de Televisión Canaria, que han hecho posible una transformación de esta magnitud sin dejar de informar ni un solo día». Asimismo, recordó que la renovación de platós y medios técnicos, la primera de esta envergadura en casi dos décadas responde al compromiso de «dotar a la televisión pública de Canarias de las herramientas que merecen sus trabajadores y su audiencia, para ofrecer una información rigurosa, cercana y plural, que sea referencia de confianza para la ciudadanía».

La emisión más vista de la jornada en la cadena fue ‘Telenoticias 1’, informativo líder del día en Canarias y líder de su franja, con un 25,9% de cuota y 109.000 espectadores de media. La edición de sobremesa, presentada en esta nueva etapa por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, alcanzó a 165.000 espectadores únicos y registró su mejor seguimiento desde el pasado 12 de junio, jornada marcada por la visita del Papa.

Por la noche, ‘Telenoticias 2’ lideró entre los informativos nocturnos, con un 16,6% de cuota, 91.000 espectadores de media y una audiencia acumulada de 142.000 personas. La edición conducida por Xaila Falcón y Fernando Timón obtuvo su segundo mejor seguimiento de 2026 y el más alto desde el 24 de marzo.

La jornada también dejó un destacado resultado para ‘Buenos Días Canarias’, líder de la mañana durante su emisión, con un 22% de cuota y 34.000 espectadores de media. El programa, con Estíbaliz Pérez y Antonio Cárdenes al frente, reunió a 123.000 espectadores únicos y anotó su mejor seguimiento de la temporada y desde el pasado 25 de marzo. Por su parte, ‘Deportes la mañana’ anotó un 10,9% y 19.000 espectadores de media, con un alcance de 56.000 personas.

La información meteorológica y deportiva acompañó estos resultados. ‘El Tiempo 1’ logró su mejor seguimiento del año, con un 25,6% de cuota y 108.000 espectadores de media, y lideró su franja con un alcance de 123.000 personas. También fue líder en su horario ‘Deportes 1’, que obtuvo un 16,9% y 68.000 espectadores de media, con 104.000 espectadores únicos.

En la edición nocturna, ‘El Tiempo 2’ registró un 11,2% de cuota y 67.000 espectadores de media, mientras que ‘Deportes 2’ alcanzó un 10,9% y 64.000. Sus audiencias acumuladas fueron de 80.000 y 89.000 personas, respectivamente.

Máximos también en los programas de la cadena

Los buenos resultados se extendieron a otros espacios de Televisión Canaria. ‘Ponte al Día’ firmó su mejor cuota de la temporada, un 17%, con 55.000 espectadores de media y 177.000 espectadores únicos. El magacín obtuvo su mejor seguimiento desde el 24 de marzo.

‘Una Hora Menos’ también alcanzó su mejor cuota de la temporada, con un 12,9%, y reunió a 71.000 espectadores de media. Un total de 159.000 personas siguió algún momento del programa, que registró su mejor seguimiento desde el 12 de junio. ‘Tierra de Volcanes’ logró igualmente su mejor cuota de esta temporada, un 11,8%, con 54.000 espectadores de media y una audiencia acumulada de 133.000 personas.

En la noche, ‘Batalla de Cerebros’ consiguió su mejor cuota histórica, un 10,9%, con 48.000 espectadores de media y 106.000 espectadores únicos. Por su parte, ‘Diabestars’ anotó un 12,8%, con una audiencia media de 23.000 personas y un alcance de 38.000 espectadores.

Televisión Canaria cierra así una jornada de liderazgo informativo y máximos de temporada, en la misma semana en la que estrena una nueva etapa de sus Servicios Informativos. La renovación de platós, tecnología e imagen acompaña el trabajo diario de sus profesionales para acercar la actualidad de las Islas a la ciudadanía, con una apuesta por la información rigurosa, cercana y de calidad.