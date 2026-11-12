La nueva entrega de ‘El Ambulatorio’ llega con malas noticias sobre la salud de Benito

La serie regresa este viernes 13 de noviembre, a las 21:30 horas, con nuevas historias centradas en el centro de salud más disparatado de Canarias

La serie ‘El Ambulatorio’ regresa este viernes 13 de noviembre, a las 21:30 horas, con nuevas historias centradas en el centro de salud más disparatado de Canarias. En el capítulo 30, Benito, el médico protagonista que interpreta Víctor Hubara, recibirá malas noticias que afectan a su salud, lo que le hará entrar en una situación de temor que generará escenas hilarantes.

En el episodio titulado ‘El enfermo imaginario’, ya disponible en Canarias Play, Benito se encuentra con unos análisis médicos propios cuyos resultados no son precisamente los que esperaba. A partir de ese momento, empieza a obsesionarse con su estado de salud y a interpretar cualquier síntoma como una señal de que algo va mal. Lo que comienza como una simple preocupación termina llevándolo a vivir una situación cada vez más extraña, en la que ya no tiene tan claro qué está ocurriendo realmente.

Ese será solo el inicio de una velada que promete muchas risas. En el capítulo 31, ‘El horóscopo’, los trabajadores del ambulatorio comienzan a leer el horóscopo por diversión, pero pronto empiezan a ocurrir demasiadas coincidencias con lo que predicen los astros. A Benito le anuncian que encontrará el amor y, poco después, conoce en consulta a una mujer con la que parece conectar desde el primer momento. Todo encaja demasiado bien y la relación avanza con una facilidad sospechosa, mientras el resto empieza a preguntarse cuánto hay de destino y cuánto de casualidad en todo lo que está ocurriendo.

La entrega de este viernes continuará con el capítulo 32 que, con el título ‘Tráfico de influencias’, tendrá como centro de atención a Fayna, la recepcionista del ambulatorio que interpreta la actriz Lidia Guerra. Como recepcionista, Fayna tiene en sus manos una de las cosas más codiciadas del ambulatorio: las citas. Cuando descubre que algunos pacientes están dispuestos a ofrecer favores a cambio de conseguir un hueco antes de tiempo, empieza a aprovechar su posición para obtener beneficios. Blas, el responsable de la cafetería que encarna Kike Pérez, decide sumarse al sistema y utilizar esos intercambios para abastecer el Blar. Lo que empieza como un pequeño apaño termina convirtiéndose en una red de favores cada vez más difícil de controlar.

Benito, interpretado por el actor Víctor Hubara, brinda con Carla, el personaje que encarna Carmen Díaz.

Benito planea un boicot contra Carla

Para acabar la entrega, ‘El Ambulatorio’ emitirá el capítulo 33, que lleva por título ‘Oposiciones’. Benito se entera de que Carla, su compañera peninsular que interpreta Carmen Díaz, va a presentarse a unas oposiciones para optar a una plaza en el Hospital Central. Ante la posibilidad de que abandone el ambulatorio, decide intervenir y poner en marcha un plan para boicotear el examen. Como era de esperar, sus intentos no salen exactamente como había previsto y terminan provocando una situación con consecuencias bastante distintas a las que Benito esperaba.

La serie ‘El Ambulatorio’, producida por Radiotelevisión Canaria y Videoreport Canarias, es una de las grandes apuestas de la temporada. Sus historias de humor pueden seguirse cada viernes en Televisión Canaria a través de la TDT y, además, está disponible en la plataforma de contenidos a la carta Canarias Play.

‘El Ambulatorio’, que dirige David Sainz, cuenta con un amplio plantel de actores canarios. Además de los ya mencionados, en el reparto figuran Yanely Hernández, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa y Jacobo Santiago.