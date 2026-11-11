La huelga general registra un seguimiento del 13,95% en Televisión Canaria y del 25,58% en La Radio Canaria

La radio pública vio modificada su programación con la suspensión de las emisiones de ‘El Remate’ y ‘Roscas y Cotufas’

La huelga general celebrada este miércoles 11 de noviembre registró un seguimiento del 13,95% en Televisión Canaria, un 25,58% en La Radio Canaria y un 10% en el Ente público. Así, un total de 66 trabajadores de los 430 habituales del grupo Radiotelevisión Canaria (RTVC) secundaron el paro convocado por el Sindicato de Inquilinas, UGT y CCOO, lo que representa un seguimiento medio del 15%, según datos proporcionados por el departamento de Recursos Humanos de RTVC.

En concreto, en el Ente Público, un trabajador se sumó al paro nacional de una plantilla de diez personas. Por su parte, en Televisión Pública de Canarias (TVPC) se registraron 54 ausencias de fichaje, sobre un total de 387 trabajadores habituales. En el caso de la Radio Canaria, que registró el mayor porcentaje, apoyaron la huelga general 11 trabajadores de los 43 habituales del turno de mañana.

En cuanto a la cobertura de los servicios mínimos, el grupo RTVC acordó con los representantes de los trabajadores un porcentaje del 31% para garantizar la prestación del servicio público durante la jornada de huelga, en total 149 trabajadores. De ellos, 140 correspondieron a Televisión Canaria distribuidos en 93 trabajadores en el turno de mañana, 46 en el de tarde y uno en el de noche. Los nueve restantes correspondieron a La Radio Canaria.

En cuanto a las incidencias solo cabe destacar los programas de La Radio Canaria ‘El Remate’ y ‘Roscas y Cotufas’ que sí se vieron afectados en su emisión durante la jornada de huelga.

La programación se desarrolla con normalidad

En cambio, los programas ‘Buenos Días Canarias’ y ‘Telenoticias 1’ de Televisión Canariapudieron desarrollar su actividad con normalidad durante la jornada de la mañana. El magacine ‘Ponte al día’ también se emitió sin incidencia alguna.

Asimismo, la programación de tarde no se ha visto afectada por la convocatoria de huelga. Los espacios ‘Hay que verlo’, ‘Tierra de volcanes’ y ‘Una Hora Menos’ se emitieron con normalidad.