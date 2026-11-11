El programa contará con testimonios de vecinos de La Restinga, trabajadores de Salvamento Marítimo y expertos en migraciones, a partir de las 22:30 horas

El programa ‘La Retranca’ de Televisión Canaria aborda este jueves 12 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, la huelga general celebrada este miércoles, motivada por la crisis de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la mejora de las condiciones laborales, y la emergencia migratoria que atraviesa El Hierro.

‘La Retranca’ hace balance este jueves de la huelga general y la emergencia migratoria en El Hierro

En este contexto, el espacio de análisis político, social y cultural, que presentan Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, repasará los principales acontecimientos de la semana política en una mesa de debate en la que participarán los periodistas Juan García Luján, Francisco Pomares, Guillermo García (COPE) y Javier Rodríguez (SER), junto a la analista Melisa Rodríguez.

La huelga general centrará uno de los bloques de la noche, en el que se hará balance del seguimiento de la convocatoria, tanto a nivel nacional como autonómico, se conocerán las valoraciones de la patronal y los sindicatos y examinarán las principales repercusiones de la jornada. Héctor Fajardo, vicesecretario de Organización y Comunicación de UGT, y Javier Cruz, responsable provincial de CSIF Las Palmas, intervendrán en el debate mediante videollamada.

Emergencia migratoria en El Hierro

La situación migratoria ocupará también un lugar destacado en esta edición, con especial atención al repunte de llegadas de cayucos que ha registrado El Hierro durante la última semana.

El programa dará voz a vecinos de La Restinga y a representantes de los trabajadores de Salvamento Marítimo, que estos días afrontan un incremento de las operaciones de rescate de las personas migrantes que llegan a la isla, a través de la intervención por videollamada de Marcos Díaz, representante de CGT en este servicio.

Además, la mesa de análisis debatirá sobre las medidas acordadas este martes en la Comisión Interministerial de Inmigración, tras la declaración de la emergencia migratoria por parte del Gobierno de España. Para profundizar y analizar las claves de la situación, participará en el programa Nicolás Orozco, periodista especializado en migraciones.

La presión estética, cada vez a edades más tempranas

‘La Retranca’ abordará asimismo la creciente presión estética que afecta a personas cada vez más jóvenes. El descenso de la edad a la que se recurre a intervenciones estéticas y el papel de las redes sociales en la difusión de determinados modelos de belleza centrarán este bloque.

El espacio contará con la participación del influencer Álvaro Luis Hernández, que aportará su visión sobre la influencia de las redes sociales en la imagen personal y los cánones estéticos entre las nuevas generaciones.

‘La Retranca’ puede seguirse en directo en Televisión Canaria, así como en el canal de YouTube de la cadena, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa: Instagram: @la_retranca_, X: @LaRetrancaTVC y TikTok: @la.retranca.