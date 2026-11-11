‘De la noche al día’ se traslada a Expodeca para tomar el pulso al deporte y la salud en las Islas

El espacio de La Radio Canaria emitirá este jueves a partir de las 09:00 horas una edición especial desde la Plaza de la Música en Las Palmas de Gran Canaria

Tomás Galván, conductor de ‘De la noche al día’ , charlará durante este especial dedicado a Expodeca, con representantes institucionales y del sector del deporte y la educación.

El programa ‘De la noche al día’ de La Radio Canaria, presentado por Tomás Galván, se traslada este jueves 12 de noviembre a la Plaza de la Música con motivo de la celebración de Expodeca. Tras repasar la actualidad de la jornada desde las 06:30 horas, el espacio radiofónico dedicará su tramo principal, a partir de las 09:00 horas, a este encuentro que congrega del 12 al 15 de noviembre a la industria deportiva, federaciones, clubes, empresas del sector, centros educativos y ciudadanía en el Archipiélago.

La feria, promovida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y organizada por el Cabildo de Gran Canaria mediante Infecar, acogerá un despliegue especial de Radiotelevisión Canaria para dar a conocer el momento actual del deporte canario a través de sus protagonistas.

Durante la emisión del programa, que estará pendiente de la actualidad regional con la reciente huelga general y el seguimiento de la borrasca, el programa centrará su atención en Expodeca. Para ello contará con las intervenciones de representantes institucionales y del sector, entre los que destaca la entrevista prevista al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, así como al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, entre otros agentes y expertos del tejido deportivo regional.

Cobertura en Televisión Canaria

El contenido dedicado a esta cita continuará en Televisión Canaria a través del Telenoticias. Asimismo, la cadena autonómica completará esta programación especial con la emisión este domingo 15 de noviembre, a las 09:30 horas, de la III Gala de Entrega de los Premios al Deporte Canario 2026, que se podrá seguir a través de la TDT, la plataforma Canarias Play y el canal de Deportes de YouTube. Esta tercera edición reconocerá a deportistas, equipos y entidades de distintas disciplinas por sus resultados y trayectoria.

Con esta cobertura, RTVC vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la promoción de la actividad física, la salud y los valores del deporte, sirviendo como altavoz de las iniciativas que impulsan el desarrollo del tejido deportivo y social en Canarias.