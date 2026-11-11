‘De la noche al día’ se traslada a Expodeca para tomar el pulso al deporte y la salud en las Islas

El espacio de La Radio Canaria emitirá este jueves a partir de las 09:00 horas una edición especial desde la Plaza de la Música en Las Palmas de Gran Canaria
El programa ‘De la noche al día’ de La Radio Canaria, presentado por Tomás Galván, se traslada este jueves 12 de noviembre a la Plaza de la Música con motivo de la celebración de Expodeca. Tras repasar la actualidad de la jornada desde las 06:30 horas, el espacio radiofónico dedicará su tramo principal, a partir de las 09:00 horas, a este encuentro que congrega del 12 al 15 de noviembre a la industria deportiva, federaciones, clubes, empresas del sector, centros educativos y ciudadanía en el Archipiélago.
La feria, promovida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y organizada por el Cabildo de Gran Canaria mediante Infecar, acogerá un despliegue especial de Radiotelevisión Canaria para dar a conocer el momento actual del deporte canario a través de sus protagonistas.
Durante la emisión del programa, que estará pendiente de la actualidad regional con la reciente huelga general y el seguimiento de la borrasca, el programa centrará su atención en Expodeca. Para ello contará con las intervenciones de representantes institucionales y del sector, entre los que destaca la entrevista prevista al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, así como al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, entre otros agentes y expertos del tejido deportivo regional.
Cobertura en Televisión Canaria
El contenido dedicado a esta cita continuará en Televisión Canaria a través del Telenoticias. Asimismo, la cadena autonómica completará esta programación especial con la emisión este domingo 15 de noviembre, a las 09:30 horas, de la III Gala de Entrega de los Premios al Deporte Canario 2026, que se podrá seguir a través de la TDT, la plataforma Canarias Play y el canal de Deportes de YouTube. Esta tercera edición reconocerá a deportistas, equipos y entidades de distintas disciplinas por sus resultados y trayectoria.
Con esta cobertura, RTVC vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la promoción de la actividad física, la salud y los valores del deporte, sirviendo como altavoz de las iniciativas que impulsan el desarrollo del tejido deportivo y social en Canarias.