‘Con Cúrcuma’ rinde tributo al talento femenino en la gestión gastronómica en las Islas

El magacín de La Radio Canaria entrevistará este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 21:05 horas, a Merit Bitterman, Alba Bernal e Ivonne González, referentes de la pastelería, la enología y la cocina mexicana, respectivamente

El programa de La Radio Canaria ‘Con Cúrcuma’ se rinde al talento femenino tras los fogones y traerá este miércoles 11 de noviembre, a las 21:05 horas, y en redifusión el sábado a las 00:00 horas, historias con acento propio y una mirada atenta al papel de la mujer en la gestión gastronómica del Archipiélago. No será el único argumento. Bajo la dirección de José Luis Reina, ‘Con Cúrcuma’ reservará un espacio en esta entrega para recorrer las Islas entre aromas dulces, vinos con carácter, raíces mexicanas y alta cocina marinera.

Merit Bitterman Ivonne González Alba Bernal

El bloque central del programa rinde homenaje al liderazgo femenino que sostiene y dinamiza muchos de los proyectos más relevantes de la gastronomía canaria. «Conoceremos en profundidad la trayectoria de Merit Bitterman al frente de las míticas pastelerías Palmelita, referente indiscutible del dulce en Tenerife, y, además, analizaremos con ella los detalles de su más reciente y ambiciosa apuesta, como es la apertura de A fuego lento«, avanza José Luis Reina, director y conductor del programa.

Con la sección ‘El Enófilo‘ el magacín viajará hasta las cumbres de Gran Canaria para charlar con Alba Bernal. «Hablaremos de vinos de la tierra, de la singularidad del paisaje vitivinícola de Tejeda y de la pasión que mueve a las nuevas generaciones del sector», explica Reina.

Una forma de viajar es a través de los sabores, y, exactamente esto, es lo que propone ‘Con Cúrcuma’ sin salir de Gran Canaria, con su visita al restaurante La Mexicana. «Allí nos espera su propietaria, Ivonne González, para hablarnos sobre la autenticidad de su cocina, del respeto a la tradición de su país y de cómo ha conquistado el paladar local”, apunta el director del programa.

Alta cocina y bienestar

La gastronomía del programa se completará con grandes nombres y rincones de referencia como son El mar de El Ancla, cuyo chef, Juan Carlos Clemente, descubrirá para el programa la propuesta de este establecimiento, en la costa tinerfeña, donde producto marino y oficio culinario se dan la mano. Además, nos informará de las novedades en la zona Gourmet de El Corte Inglés en Tenerife, que presenta un nuevo punto de encuentro para los amantes del producto sibarita y los bocados de alta gama.

Pondrán el cierre a esta entrega las citas habituales como ‘Entrenamiento y salud‘, con los consejos y recomendaciones del entrenador de cabecera, Cristian Noda, para mantener el equilibrio entre el buen comer y el bienestar físico, y la reflexión gastronómica en ‘Palabra de Belin’.