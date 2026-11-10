El músico y productor conejero fusiona electrónica y raíz canaria en diez segundos que invitan a reconocerse en una identidad moderna y sin clichés

Diez segundos para reconocerse. Para escuchar Canarias, sentirla y conectar con una forma de contar lo que sucede en las Islas. Ese es el desafío que ha asumido Ale Acosta, creador de la nueva sintonía de los Servicios Informativos de Televisión Canaria. El músico y productor de Lanzarote pone sonido a una renovación que incluye nuevos platós e imagen, con una propuesta que lleva la tradición canaria al terreno de la electrónica contemporánea.

Timple, chácaras, tambor herreño, tambor gomero e incluso lapas se integran en un lenguaje moderno que reivindica la riqueza de los sonidos del Archipiélago y su capacidad para abrir caminos. Una identidad sonora concebida para acompañar la actualidad y despertar, desde las primeras notas, un sentimiento de pertenencia.

«El objetivo es conseguir que en diez segundos quienes escuchen la sintonía se sientan identificados con Canarias sin caer en los clichés», explica Acosta. La búsqueda tenía una ambición clara: crear «una música reconocible y reconocida para todos».

Toda una identidad en diez segundos

La brevedad ha sido, precisamente, uno de los mayores retos del proyecto. Condensar una identidad, encontrar un sonido propio y provocar una emoción en el tiempo que dura una cabecera exige elegir cada elemento con precisión.

«Quería contar muchas cosas en diez segundos y generar un sentimiento, algo muy complicado», reconoce el productor. Para Acosta, concentrar la identidad canaria en ese espacio mínimo resulta incluso más difícil que desarrollarla en una canción de tres minutos.

El trabajo ha requerido meses de búsqueda, escucha y ajustes. Las primeras propuestas comenzaron a tomar forma en junio y los pequeños retoques se prolongaron hasta la semana pasada. Un proceso largo en el que se exploraron distintas opciones hasta encontrar el encuentro entre las líneas modernas de la electrónica y la raíz del folclore canario.

«Ha sido un reto apasionante e ilusionante», resume Acosta. Y también un encargo con una dimensión personal: «Como canario me apetecía mucho demostrar que el folclore no está encasillado». La sintonía nace de esa convicción: los instrumentos de las islas tienen mucho que decir en la música de hoy. En palabras del artista: «Es tradición y modernidad».

Por su parte, el administrador general de RTVC, César Toledo, desveló que “la idea de esta colaboración surgió en la presentación en Madrid del festival Canarias tiene el flow, el pasado mes de abril, de la mano del productor Santi Gutiérrez, en una conversación a tres bandas en la que enseguida surgió la conexión y vimos todo el potencial que Ale Acosta podía aportar a la identidad de nuestros informativos”.

César Toledo destacó “el talento, la sensibilidad y la extraordinaria capacidad de escucha” de Ale Acosta, a quien agradeció “su compromiso con nuestra tierra, nuestra tele y nuestras señas de identidad, que nos ayuda a proyectar al mundo sin complejos y con orgullo”.

Con esta creación, la renovación de los Servicios Informativos de Televisión Canaria también se escucha. La nueva imagen y los nuevos platós encuentran su expresión musical en una sintonía que lleva a Canarias en su sonido y mira hacia el futuro desde sus raíces.

Una trayectoria entre la electrónica y la raíz

Ale Acosta cuenta con más de dos décadas de trayectoria como músico y productor. Comenzó en 2004 con MOJO PROJECT, banda pionera del funk y la electrónica nacional, y ha producido trabajos para artistas como Enrique Morente, Buika, Chambao, Rozalén, Foyone, Arcángel y Juancho Marqués. En 2008 fue nominado a Productor del Año en los Latin Grammy.

Durante más de quince años formó parte de FUEL FANDANGO junto a la cantante Nita. El dúo publicó cuatro álbumes y llevó su fusión de electrónica y flamenco a más de 35 países, con una destacada acogida de público y crítica. Su disco Origen alcanzó el número uno en ventas en España.

En 2024 inició su carrera en solitario con El Porvenir, un disco de electrónica dedicado a Lanzarote en el que colaboran Valeria Castro, Çantamarta, Depedro y Juancho Marqués. El álbum recibió cuatro nominaciones en los Premios de la Música Española 2024 y obtuvo el premio a Mejor Canción de Electrónica por La Ceniza, junto a Valeria Castro. El tema también fue nominado a los Latin Grammy 2024 y presentado en directo en la apertura de la gala de Miami.

Esa exploración de la electrónica y la identidad insular continúa en El Porvenir Vol. 2 y encuentra ahora un nuevo espacio en Televisión Canaria: diez segundos de música para que todo un archipiélago se reconozca.