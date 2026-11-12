‘El Análisis Internacional’ entrará al fondo de los votos que han dado un vuelco al Congreso de Estados Unidos

El magacín de la Radio Canaria invitará este jueves a las 18:05 horas a especialistas en política norteamericana



‘El Análisis Internacional’, de La Radio Canaria, se acercará este jueves a las 18:05 horas hasta Estados Unidos para desmenuzar el resultado de las recientes elecciones de medio mandato que han puesto cuesta arriba para Donald Trump los siguientes dos años, teniendo en cuenta que el Senado, órgano decisivo en la política estadounidense, ha pasado a manos de la oposición demócrata.

Javier Granados dirige y conduce ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

«No estamos, en todo caso, ante la primera vez en que Estados Unidos será gobernado por un presidente sin mayoría en las cámaras legislativas. Ya ha ocurrido durante los mandatos de Barack Obama, Bill Clinton o los de George Bush, padre e hijo», puntualiza Javier Granados, director y conductor del programa.



Las consecuencias para la gobernanza de Estados Unidos será el asunto central de esta entrega del programa. Los analistas coinciden en señalar que con el partido Demócrata controlando el Congreso de Estados Unidos, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, se abre un período de incertidumbre, hasta las elecciones presidenciales de 2029, que complicará la convivencia entre Donald Trump y las mayorías demócratas en el Congreso.

Los Demócratas se hacen con el control del Senado tras las recientes elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Archivo Libre

Incertidumbre

‘El Análisis Internacional’ se acercará a este nuevo escenario de la mano de Carlos Vargas, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y de José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá de Henares. Con ambos conversará acerca de este voto de amplia mayoría para los demócratas que se han impuesto en Estados que parecían garantizados desde hace décadas para los republicanos. «Hablaremos también de cómo entender este voto que, si bien demuestra un un castigo a las políticas del presidente Donald Trump, no puede interpretarse como un vuelco ideológico», añade Granados

Donald Trump tiene dos años mandato, la pregunta que se hacen muchos alistas es si será capaz de llegar a acuerdos con los demócratas. Archivo Libre

Gobernar o mandar

Otro de los asuntos que abordará esta entrega de ‘El Análisis Internacional’ será hasta qué punto Trump será capaz de llegar a acuerdos con los demócratas para sacar adelante medidas legislativas, sobre todo, después de haber amenazado con gobernar a base de órdenes ejecutivas y con vetar las normas aprobadas por el Congreso. «Es un escenario que empujará a ambos poderes, el ejecutivo y el legislativo, a entenderse ante los dos años aproximadamente de Gobierno que le restan a Trump al frente de la Casa Blanca», concluye Granados.