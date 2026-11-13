Televisión Canaria emite este sábado el concierto «60 años de soul en el Atlántico»

La cadena pública ofrece el concierto «60 años de soul en el Atlántico» este sábado a partir de las 23:50 horas

Cristina Ramos canta junto a la City Dock Band durante la cita musical de «60 años de soul en el Atlántico».

Televisión Canaria emitirá este sábado 14 de noviembre, a las 23:50 horas, el concierto «60 años de soul en el Atlántico», celebrado en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de junio en el marco de las Fiestas Fundacionales de la ciudad. El espectáculo conmemora las seis décadas transcurridas desde que la capital grancanaria se convirtiera en la puerta de entrada de este género musical en España en 1966, impulsada por su carácter cosmopolita y su conexión portuaria.

El evento sobre el escenario reúne a la cantante canaria Cristina Ramos y a la formación City Dock Band —banda consolidada del género hoy en día y heredera directa de este legado en las Islas—, en una propuesta de gran formato compuesta por 14 músicos entre su base instrumental y las tres voces de las City Dock Sisters.

La cita cuenta además con la colaboración especial de Toba, histórico vocalista de la Sugar Hill Band, además de referente del género en el Archipiélago desde los años ochenta. La banda liderada por Toba cultivó durante 20 años el género en las Islas, en actuaciones fuera del Archipiélago.

El concierto se podrá ver en Televisión Canaria este sábado 7 de noviembre a partir de las 23:50 horas.

Un recorrido por los grandes clásicos y el legado canario

Durante la emisión, los espectadores podrán seguir un repertorio que repasa los grandes temas del género y rinde homenaje a la evolución de la música de raíz afroamericana en el Archipiélago.

«60 años de soul en el Atlántico» recuerda cómo la influencia de los sonidos norteamericanos caló en las Islas a través de su muelle comercial —vínculo histórico reflejado en el propio nombre de la City Dock Band— y consolidó una escena propia con trayectorias tan destacadas como las de la Sugar Hill Band y la actual formación capitalina.

El concierto se incorporará a la oferta musical de la noche del sábado en la cadena pública autonómica, emitiéndose justo a continuación del espacio de folclore ‘Noche de Taifas’.