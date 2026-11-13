Televisión Canaria ofrece el documental ‘BOCA ABAJO’ sobre la arqueología y el patrimonio aborigen palmero

La producción audiovisual centrada en el hallazgo y estudio de un cuenco cerámico aborigen en Tijarafe, está ya disponible en Canarias Play y este domingo 15, a partir de las 19:10 horas, se emitirá a través de la TDT

Canarias Play, la plataforma de contenidos a la carta de Televisión Canaria, incorpora el documental ‘BOCA ABAJO’, una pieza audiovisual que muestra el proceso de búsqueda, localización, levantamiento, restauración y presentación de un cuenco cerámico perteneciente a los aborígenes de La Palma. El trabajo de investigación se emitirá además este domingo 15 de noviembre, a partir de las 19:10 horas, a través de la señal TDT del canal autonómico.

‘BOCA ABAJO’ se enmarca en el Proyecto Occidente, una iniciativa desarrollada desde 2017 por el Ayuntamiento de Tijarafe y la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias bajo la dirección del arqueólogo Francisco Pérez Caamaño y Javier Soler Segura.

La producción relata cómo fue la extracción de la pieza, que se produjo durante las prospecciones de 2024 en el entorno del poblado aborigen del Barranco de los Gomeros, en el municipio de Tijarafe, espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que alberga 38 yacimientos arqueológicos, de los cuales 37 son cuevas. En concreto, el cuenco fue hallado boca abajo en las Cuevas de las Jimenas. Su posterior estudio revela que data de la última fase de la época aborigen, entre los siglos XIII y XV d. C.

El documental, que prosigue con el posterior análisis, restauración y presentación pública de la vasija, tiene la finalidad de divulgar la labor científica y mostrar a la ciudadanía la importancia de las metodologías de prospección y excavación arqueológica como herramientas esenciales para recuperar, estudiar y proteger el patrimonio de las Islas.

El documental ‘BOCA ABAJO’ se emite en Televisión Canaria este domingo 15 de noviembre a partir de las 19:10 horas.

Divulgación y compromiso con el patrimonio canario

Como parte de este compromiso con la difusión histórica, Televisión Canaria promocionará este trabajo audiovisual en distintos espacios de su programación a lo largo del fin de semana. Además del seguimiento en sus servicios informativos Telenoticias, la cadena autonómica abordará la importancia del proyecto mediante entrevistas y reportajes en programas de la televisión pública, como el matinal ‘Buenos Días Canarias’ o el magacín del fin de semana ‘Canarias Contigo’.

Con la emisión de ‘BOCA ABAJO’, RTVC vuelve a situar el patrimonio y la memoria histórica del Archipiélago en el centro de su oferta divulgativa, acercando el trabajo de los investigadores a toda la sociedad canaria.