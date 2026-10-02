Televisión Canaria estrena ‘Canarias Contigo’, el nuevo magacín para las tardes del fin de semana

Jessica Déniz e Ibán Padrón, junto a Ana Trabadelo, se encargarán de conducir el espacio con contenidos de actualidad y entretenimiento que empieza a emitirse este sábado 3 de octubre, a las 15:20 horas

Televisión Canaria estrena ‘Canarias Contigo’, el nuevo magacín con contenidos de actualidad y entretenimiento que se emitirá durante las tardes del fin de semana. El programa, que comenzará este sábado 3 de octubre, a las 15:20 horas, estará presentado por Jessica Déniz e Ibán Padrón, junto a Ana Trabadelo al frente de algunas secciones. El domingo 4 de octubre, volverá a la misma hora con más contenidos.

«Estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto», explica Jessica Déniz, «porque es un formato con el que me identifico al cien por cien y con el que sé que voy a disfrutar mucho; vamos a tratar la información de actualidad, haremos servicio público y vamos a entretener, y todo desde la responsabilidad, el rigor y el compromiso con los telespectadores para hacerles llegar siempre una información útil o de utilidad». Por su parte, Ibán Padrón destaca que «los canarios encontrarán en ‘Canarias Contigo’ una ventana al Archipiélago porque haremos de altavoz de los habitantes de todas las islas, mostrando nuestra identidad a través de sus gentes, sus paisajes y sus sabores y, por supuesto, siempre pegados a la actualidad».

‘Canarias Contigo’, que está producido por Videre TV para Televisión Canaria, preparará cada semana historias locales, reportajes, y entrevistas que tratarán de pulsar la actualidad desde una perspectiva directa y cercana a los telespectadores. Según los responsables de la productora, el programa «viene con fuerza, con ganas de enseñar lo que ocurre en las Islas con un tono amable y distendido y con el sueño de colarse en todos los televisores del Archipiélago».

Para poder cumplir esos objetivos de cercanía e inmediatez, ‘Canarias Contigo’ cuenta con un buen número de reporteras y reporteros dispuestos a no perder detalle de todo lo que ocurre en las ocho islas, y con la colaboración de expertos de todos los ámbitos para estar al tanto de la información y el ocio que marcan el fin de semana.

Atención especial a la predicción meteorológica

El programa va a estar muy pendiente de la predicción meteorológica y de todo lo relacionado con el medio ambiente, con especial atención al sector ganadero y agrícola. También habrá espacio para el deporte, la cultura, la historia, la decoración y la alta gastronomía, con un recorrido incluido por los restaurantes más galardonados del archipiélago.

Con el servicio público por bandera, Jessica Déniz e Ibán Padrón van a abrir cada semana un consultorio particular en el que se abordarán, de la mano de expertos y expertas, temas como salud, economía, vivienda, moda, tendencias, cuestiones jurídicas o problemas vecinales. El programa, además, va a visibilizar proyectos, investigaciones, avances e iniciativas con sello canario.

Otra de las apuestas tiene que ver con las mascotas. Para ello se contará con una sección, a cargo de Ana Trabadelo, que pretende convertirse en una referencia para perros y gatos que buscan hogar y familias dispuestas a darles una segunda oportunidad.

Con la puesta en marcha de este magacín, Televisión Canaria continúa en su proceso de renovación de la programación de esta nueva temporada, siempre con su compromiso de servicio público, información de rigor y entretenimiento de calidad.