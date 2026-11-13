Canarias Play estrena ‘Canarias Suena’, la nueva apuesta de RTVC por la música en directo

Los artistas y grupos de las islas tendrán a partir de este sábado 14 de noviembre una ventana semanal para mostrar sus trabajos, en la plataforma de Televisión Canaria

La plataforma de contenidos a la carta de Televisión Canaria, Canarias Play, estrena este sábado 14 de noviembre el programa ‘Canarias Suena’, una apuesta del canal público por la música en directo. Dirigido por Paco Sánchez y presentado por Miguel Ángel Quintana, ‘Canarias Suena’ ofrecerá una ventana a creadores musicales de todo el archipiélago para mostrar su trabajo.

La cantante y compositora Laura López Armas es la primera artista invitada a ‘Canarias Suena’

Laura López Armas será la primera artista en pisar el escenario de la sala Canarias en vivo para ‘Canarias Suena’. La cantante y compositora independiente presentará su primer trabajo discográfico, ‘Eclipse’, en el que canta a las luces y las sombras emocionales que acompañan el proceso de finalizar una relación tóxica e iniciar una nueva, más sana. La artista, componente también del grupo de música tradicional Raíces Atlánticas, se lanza en solitario con un universo musical que incluye el pop, la bachata y la canción de autor.

‘Canarias Suena’ dedicará cada programa a un proyecto musical de un grupo o solista, que interpretarán varias de sus canciones y se darán a conocer en más profundidad a través de una entrevista. De esta forma Televisión Canaria consolida su apuesta por la música original hecha en las islas, de todo tipo de géneros: urbano, pop, rock y jazz.

Según explica el director, Paco Sánchez, «Canarias Suena’ ofrece una experiencia inédita en Canarias en lo que a música en directo respecta. Nunca antes», señala, «se ha podido ver en directo con esta calidad de sonido e imagen el trabajo de nuestros artistas». En ese sentido, asegura que asume el reto del programa «con la responsabilidad de estar a la altura del momento y mostrar, como se merece, el talento musical que ahora mismo inunda el archipiélago».

Por su parte, el presentador, Miguel Quintana, destaca que «Canarias tiene muchísimo talento musical, lo ha tenido siempre, y obviamente nuestro papel como televisión pública es darle visibilidad, apoyar y documentar el brillante momento por el que pasa nuestra música. Queremos», concreta, «que los canarios descubran grupos y solistas que recorren prácticamente todos los movimientos y estilos y lo hacen con una calidad que les va a sorprender».

Con esta nueva propuesta de ‘Canarias Suena’, que se renovará cada semana, Televisión Canaria permitirá divulgar el talento musical, en sus variados estilos, que existe en la actualidad en Canarias.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.