‘Canarias Futura’ despegará al futuro

El magacín sobre nuevas tecnologías e innovación de Televisión Canaria, que se emite este sábado a las13:40 horas, mostrará los avances tecnológicos producidos en el Archipiélago en materia aeronáutica
Yaiza Díaz, directora y conductora de ‘Canarias Futura’, que se emite el sábado a las 13:40 horas en Televisión Canaria, visitará el Centro de Control Aéreo de Canarias para conocer de primera mano cómo es el trabajo diario, el día a día, de los encargados de vigilar el tráfico aéreo en las Islas.
El programa dará a conocer también los secretos de los cazas f-18 y descubriremos cómo está equipado y cuál es la misión del avión D-4, especializado en misiones de rescate y salvamento. David Suárez, delegado territorial de la AEMET en Canarias nos detallará cuáles son las particularidades de los aeropuertos canarios en cuestiones de Meteorología.
Halcones y hélices
‘Canarias Futura’ prestará atención, igualmente, a otro de los seres vivos que protagonizan la seguridad del tráfico aéreo en los aeropuertos. “Conoceremos qué trabajo realizan los halcones y la tecnología que se utiliza para su adiestramiento”, señala la directora del programa que cerrará esta entrega mostrando cómo funcionas las hélices de los aviones de Binter y subirá a un simular de vuelo para conocer cómo entrenan los pilotos para actuar ante cualquier adversidad.