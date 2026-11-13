‘Canarias Futura’ despegará al futuro

El magacín sobre nuevas tecnologías e innovación de Televisión Canaria, que se emite este sábado a las13:40 horas, mostrará los avances tecnológicos producidos en el Archipiélago en materia aeronáutica

Yaiza Díaz, directora y conductora de ‘Canarias Futura’, que se emite el sábado a las 13:40 horas en Televisión Canaria, visitará el Centro de Control Aéreo de Canarias para conocer de primera mano cómo es el trabajo diario, el día a día, de los encargados de vigilar el tráfico aéreo en las Islas.

Yaiza Díaz, directora y conductora de ‘Canarias Futura’ en Televisión Canaria

El programa dará a conocer también los secretos de los cazas f-18 y descubriremos cómo está equipado y cuál es la misión del avión D-4, especializado en misiones de rescate y salvamento. David Suárez, delegado territorial de la AEMET en Canarias nos detallará cuáles son las particularidades de los aeropuertos canarios en cuestiones de Meteorología.

El programa ‘Canarias Futura’ de Televisión Canaria conoce la implicación de los aviones caza f-18 en salvamento marítimo y rescate

Halcones y hélices

‘Canarias Futura’ prestará atención, igualmente, a otro de los seres vivos que protagonizan la seguridad del tráfico aéreo en los aeropuertos. “Conoceremos qué trabajo realizan los halcones y la tecnología que se utiliza para su adiestramiento”, señala la directora del programa que cerrará esta entrega mostrando cómo funcionas las hélices de los aviones de Binter y subirá a un simular de vuelo para conocer cómo entrenan los pilotos para actuar ante cualquier adversidad.